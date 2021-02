Meridbulloni, la Sbe di Vescovini si impegna ad assumere 65 lavoratori Ma la Fiom critica il metodo adottato e annuncia che non firmerà alcun accordo di Vera Viola

(ANSA)

Ma la Fiom critica il metodo adottato e annuncia che non firmerà alcun accordo

2' di lettura

Una svolta per i dipendenti della Meridbulloni di Castellammare di Stabia. Nel corso dell’ultima videoriunione del tavolo tecnico convocato dal Mise, è stato annunciato un piano di reimpiego: l’imprenditore Alessandro Vescovini si è impegnato ad assumere entro la fine della settimana 65 degli 82 operai in uscita da Meridbulloni. Gli altri 17 hanno accettato le condizioni poste dal gruppo Fontana, proprietario della fabbrica, che ha deciso di trasferire la produzione alla Ibs di Buttigliera Alta, in provincia di Torino. Ma la Fiom critica il metodo adottato e annuncia che non firmerà alcun accordo con i nuovi investitori.

La proposta dell’imprenditore emiliano

Loading...

Il gruppo Fontana ha annunciato la chiusura della fabbrica di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli il 18 dicembre offrendo l’unica possibilità di un trasferimento a Torino. Da allora i dipendenti sono in agitazione e presidiano il sito. La svolta si è presentata nel corso dell’incontro del primo febbraio quando è stata presentata la proposta di Vescovini. «I lavoratori verranno assuntià dalla Sbe del gruppo Vescovini, dopo un periodo di un anno circa di formazione qualificata a Monfalcone, con assicurati vitto, alloggio e rientro a casa una volta al mese». Al termine della formazione, ritorneranno nell'area stabiese. L’imprenditore ha anche assicurato che «tutti gli operai saranno assunti come dipendenti di terzo livello».

Obiettivo produrre bulloni in area stabiese: intanto cercasi capannone

Vescovini sollecita intanto Mise, Regione Campania e Comune di Castellammare di Stabia a mettere in atto tutte le misure per consegnargli un capannone o un fabbricato in cui avviare l'industria. «Sono disposto a pagare l'affitto», avrebbe precisato, a quanto sembra (secondo fonti sindacali) pagando fino a 1300 euro al mese. L'imprenditore emiliano ha anche annunciato che investirà 8 milioni nei macchinari. Per la struttura, chiede che sia localizzata «possibilmente in zona Asi, usufruendo delle agevolazioni della Zes o di altre misure per il credito di imposta». Misure che dal Comune di Castellammare alla Regione Campania al Mise sarebbero tutti disposti ad adottare.