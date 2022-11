Merkel: «Cercai di fare pressioni su Putin, ma non avevo più autorità»

8:11 Media, Usa riparano gli obici per Kiev in Polonia

Il Pentagono ha allestito in Polonia un centro per la riparazione delle armi di artiglieria pesate occidentali fornite all'Ucraina: lo riporta il New York Times. Secondo funzionari della difesa Usa, riporta il quotidiano statunitense, un terzo dei circa 350 obici di fabbricazione occidentale consegnati all'Ucraina finora sono danneggiati ed è diventata una priorità per il Comando europeo del Pentagono riparare questi armamenti dato che è impossibile farlo sul campo di battaglia. “Per ogni capacità che forniamo all'Ucraina, e per quelle che forniscono i nostri alleati e partner, lavoriamo per garantire che abbiano i giusti pacchetti di manutenzione in modo da sostenere tali capacità nel tempo”, ha dichiarato in un comunicato il tenente comandante Daniel Day, portavoce del Comando europeo degli Stati Uniti.

Secondo gli ultimi dati disponibili, dall'inizio della guerra il Pentagono ha inviato a Kiev 142 obici M777, un numero sufficiente per equipaggiare circa otto battaglioni. Le truppe ucraine utilizzano questa artiglieria per attaccare le truppe russe con raffiche di proiettili da 155 millimetri e per colpire le postazioni di comando con proiettili a guida di precisione.