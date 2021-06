Draghi: finale Europei a Roma? Non in un Paese ad alto contagio

Draghi: finale Europei Roma? Non in Paesi ad alto contagio

Stessa risposta di Draghi alla domanda fuori tema sull’ipotesi di spostare la finale degli Europei di calcio da Wembley a Roma. «Sì, nell’adoperarmi affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi con alti contagi». Uno scenario smentito dall’Uefa: «La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite». Downing Street, pur non commentando le parole di Draghi, fa sapere di essere «completamente impegnato», in stretto contatto con l’Uefa, a far sì che le semifinali e la finale si possano svolgere a Wembley come previsto «in condizioni di sicurezza» anitaria per tutti.