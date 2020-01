Merkel, Macron e Johnson chiedono all’Iran il rispetto dell’accordo sul nucleare. Milioni in piazza a Teheran Il leader europei intervengono dopo l’annuncio di Teheran che non rispetterà più i limiti all’arricchimento dell'uranio. Trump: se ci attaccheranno, pronti a rispondere

2' di lettura

I leader di Germania, Francia e Gran Bretagna hanno chiesto all’Iran di tornare ad applicare pienamente l’accordo sul nucleare del 2015, dopo l’annuncio di Teheran che non rispetterà più i limiti all’arricchimento dell'uranio. «Chiediamo all’Iran di ritirare tutte le misure che non sono in linea con l'intesa sul nucleare», affermano in una dichiarazione congiunta la cancelliera Angela Mekel, il presidente Emmanuel Macron e il premier Boris Johnson.

«La nostra attenzione deve essere concentrata a evitare una ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno».

Intanto una nuova marea umana si è riversata in Iran, stavolta a Teheran, per il corteo funebre in memoria del generale Qassem Soleimani, dopo quella di ieri Ahvaz. La folla chiede di vendicare la morte del generale, ma Trump ribadisce che se l'Iran attaccherà gli Usa ci sarà una “grave rappresaglia” e mette in guardia anche Bagdad: “Se le truppe Usa saranno costrette a lasciare l'Iraq, le sanzioni saranno enormi”.

La tensione è altissima: l'Iran annuncia la risposta al raid Usa verso i siti militari e la Nato convoca un vertice d'urgenza. Domenica sera alcuni testimoni hanno detto di aver sentito delle esplosioni nella zona dell'ambasciata americana.

Intanto il petrolio è ancora in netto rialzo sulle tensioni tra Usa e Iran che si estendono all’area del Medio Oriente. Il contratto future sul Brent, scadenza marzo, ha superato i 70 dollari al barile, scambia a 70,19 (+2,3%) dopo un massimo a 70,74 dollari. Il Wti, scadenza febbraio, segna un +1,9% a 64,3 dollari al barile, con un massimo a 64,73 dollari. Venerdì scorso aveva toccato i 64,09 dollari, ai massimi da aprile.