Merkel: «Più flessibilità nei bilanci. Italia ha necessità di spendere in misure sanitarie»

Ma anche la Germania e tutta l’Europa stanno affrontando una situazione molto grave. «Faremo tutto quello che sarà necessario per sconfiggere il virus e limitare l’impatto dell’epidemia sull’economia europea», ha detto ancora la leader cristianodemocratica che si è detta pronta anche a rivedere temporaneamente la ferrea regola del deficit zero per la Germania. «Si tratta di una situazione straordinaria - ha ribadito - e faremo tutto quello che sarà necessario, lo faremo perché possiamo uscire da questa situazione e dopo vedremo ciò che questo significa per il nostro budget».

Per approfondire:

● Germania, fiducia degli investitori a picco per il coronavirus