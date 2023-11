Merlata Bloom, apre a Milano un centro commerciale «green» da 400 milioni 

Lavori in tempi record

«Siamo partiti in piena pandemia – dice Marco Balducci, direttore generale di Nhood – dovendo far fronte prima al Covid e poi alle conseguenze della guerra in Ucraina, tra cui il rincaro delle materie prime. Ma abbiamo realizzato un complesso che guarda al futuro, con un mix di prodotto che vede una forte diminuzione del fast retail, oggi al 30% rispetto a una media del 50%, per riequilibrare la composizione tra servizi, moda e ristorazione».

«Grazie ai tempi brevi per la concessione della variante abbiamo terminato i lavori in soli tre anni» aggiunge Sergio Zuncheddu, presidente di ImmobiliarEuropea, che ha sviluppato il progetto immobiliare.

E aggiunge Balducci: «Sono fiero che sia stato possibile realizzare un complesso a impatto quasi zero ed economicamente redditizio. Il budget di partenza si basava su canoni pari a 26 milioni di euro, saremo a regime invece intorno a 32-33 milioni di euro».

Il focus è stato la sostenibilità. «Siamo un pianeta fragile, pertanto la linea della sostenibilità dovrà essere la cifra distintiva di ogni nuovo progetto», sottolinea Zuncheddu.

Immobile green

Il complesso, per il quale in fase di costruzione sono stati utilizzati in media il 35% di materiali riciclati, punta ad avere la certificazione Breeam. Coperto da 5mila mq di pannelli fotovoltaici, l’edificio vanta un alto grado di efficienza energetica, tanto che l’asset consumerà il 24% in meno rispetto allo standard nZEB, sarà completamente gas-free grazie al collegamento alla rete di teleriscaldamento A2A di Milano Ovest, mentre pozzi geotermici per le pompe di calore raffrescheranno in estate l’edificio. «Grazie a tutti questi elementi, l’edificio riesce ad evitare un’elevata quantità di emissioni di CO2. Si stima infatti che circa 9.400 tonnellate di CO2 saranno risparmiate da oggi al 2050 rispetto ai limiti imposti dagli Accordi di Parigi del 2015, e la proprietà sta lavorando su obiettivi ancora più ambiziosi», dicono dalla società. Il progetto ha cercato di minimizzare l’impatto ambientale dello sviluppo con l’utilizzo di vetro e legno e di ridurre i consumi idrici anche grazie alla presenza di una superficie di oltre 5.000 mq in copertura che permetterà di raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana.