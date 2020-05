Mes, accordo Eurogruppo: prestiti agevolati per spese sanitarie fino al 2% del Pil Ogni Stato membro potrà spendere fino al 2% del Pil per finanziare la lotta al Coronavirus ottenendo finanziamenti a tassi agevolati con durata fino a 10 anni e senza alcun tipo di condizionalità se non quella di destinare i fondi alla sanità

Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno (Reuters)

L’Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sull’uso del Mes per finanziare la spesa sanitaria anti-Covid. Ogni Stato membro potrà spendere fino al 2% del Pil per finanziare la lotta al Coronavirus ottenendo finanziamenti a tassi agevolati con durata fino a 10 anni e senza alcun tipo di condizionalità da parte del fondo salva-Stati per l’erogazone dei prestiti, a differenza di quanto avvenuto in passato per i salvataggi di Stati membri come accadde con la Grecia. O meglio, c’è una sola condizione: che le spese, dirette o indirette, siano destinate ad affrontare la crisi sanitaria e quindi vadano a finanziare gli ospedali e tutta la rete medica di assistenza pubblica. I fondi potranno essere richiesti fino alla fine del 2022 ma sono possibili ulteriori proroghe. I prestiti agli Stati del Meccanismo europeo di stabilità saranno pienamente operativi dal 1° giugno.

«Tutti i paesi dell'area dell'euro saranno in grado di trarre il 2% del loro pil in prestiti a condizioni molto favorevoli e scadenze lunghe. Ciò coprirà i loro costi sanitari diretti e indiretti, che si sono gonfiati», ha detto il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno ricordando che «non tutti i Paesi hanno la stessa potenza di fuoco e dobbiamo garantire condizioni di parità. Questo è il motivo per cui siamo stati impegnati a rendere pienamente operativi questi ‘backstop'.Oggi l'Eurogruppo è pronto a concordare tutte le caratteristiche e i dettagli del sostegno alla crisi pandemica, il nostro backstop basato sul Mes».

«Sono molto fiducioso che oggi l'Eurogruppo arriverà a decidere definitivamente i criteri sotto i quali ogni paese dell'euro possa accedere a un linea di credito del MES pari al 2% del proprio Pil - ha detto il ministro tedesco Olaf Sholz - Un contributo importante per la stabilizzazione dei paesi, per fare in modo che possano garantire la salute dei cittadini e per fare in modo che l'economia resti stabile». Scholz ha sottolineato che vi sono state «trattative molto costruttive».