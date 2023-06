Mes in aula, la maggioranza il 5 luglio chiederà rinvio a fine anno. Ma la Lega spinge per il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Commissione Esteri della Camera ha dato il via libera al ddl di ratifica del Mes che oggi approda in Aula per la discussione generale, ma con la dichiarata intenzione della maggioranza di rinviare poi il voto della ratifica, previsto per il 5 luglio, probabilmente a dopo la sessione di Bilancio. In Commissione Esteri, chiamata al voto finale sul ddl di ratifica del Mes, si è assistito ieri per la seconda volta all’Aventino al contrario della maggioranza, che ha disertato i lavori, ad eccezione del presidente Giulio Tremonti. Ad approvare il testo sono stati Pd, Azione-Iv e +Europa.

Il 5 luglio la richiesta di sospensiva

Nell’aula della Camera si apre oggi la discussione generale al termine della quale dovrà intervenire il governo, e c’è attesa e curiosità per questo passaggio. Tuttavia il voto della ratifica da parte dell’Aula, sollecitato dal presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, non ci sarà nei prossimi giorni. Mercoledì, quando verrà ripreso l’esame del ddl, la maggioranza presenterà una sospensiva, vale a dire la richiesta di interrompere l’esame e rinviarlo. Questo strumento (articolo 40 del Regolamento della Camera) prevede che la richiesta di rinvio sia motivata e sia indicato il momento in cui riprendere l’esame del ddl.

Tra le motivazioni la previa riforma del Patto di stabilità

Probabilmente, tra le motivazioni saranno indicate anche quelle puntigliosamente elencate dalla premier Giorgia Meloni mercoledì in Parlamento, a partire dalla necessità di concludere prima la trattativa con i partner europei sulla riforma del Patto di stabilità e su altri dossier, come le modifiche al Pnrr. Un argomento che secondo le opposizioni renderà semmai più difficile la trattativa (come hanno affermato Mariastella Gelmini o Boldrini), anche a giudicare da quanto affermato appena una settimana fa dal ministro delle finanze tedesco Lindner.

Sospensione fino a fine anno

Per quanto riguarda invece il momento in cui riprendere l’esame del ddl di ratifica, nella maggioranza si sta discutendo quale data indicare. È probabile, riferiscono diversi deputati della maggioranza, che venga richiesto un rinvio a dopo la sessione di bilancio, quindi fine dicembre (o a gennaio 2024), quando si saprà anche l’esito della trattativa sul nuovo Patto di stabilità. Ma c’è chi nella Lega si spinge oltre e chiede un anno di tempo, aspettando le elezioni europee di giugno e rinviando la ratifica «entro la formazione della nuova Commissione». Ma l’obiezione generale è che ciò apparirebbe una sfida alla Commissione e agli altri Stati membri. Perché a Bruxelles attendono una decisione inderogabile entro fine anno, in modo da far entrare in vigore il meccanismo il primo gennaio 2014