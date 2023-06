Mes in bilico, Meloni studia l’exit strategy: verso un rinvio del voto in Aula

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sulla ratifica del Mes la maggioranza cerca di prendere tempo: l’obiettivo è posticipare la discussione in Parlamento a settembre, far decantare le tensioni e arrivare a un atto che si considera scontato senza dare l’impressione di una brusca “inversione a U” rispetto alle posizioni sostenute da tempo da Fdi e Lega, forze che sostengono il Governo.

Obiettivo rinvio

Dopo una settimana ad alta tensione dopo la lettera del capo di gabinetto del Mef, Stefano Varone, sulla ratifica del Mes, si ricomincia dalla conferenza dei capigruppo della Camera di mercoledì pomeriggio, quando il centrodestra proporrà di far slittare al prossimo mese l’approdo in Aula, previsto per il 30 giugno, sottolineando che la vigilia coinciderebbe con la trasferta di Giorgia Meloni a Bruxelles, e si rischierebbe di mettere in difficoltà il lavoro della premier. A luglio, però, il calendario sarà ingolfato di decreti, mentre ad agosto non si discutono materie non urgenti, quindi si potrebbe scavallare l’estate rinviando uno degli scogli che più ha creato problemi alla tenuta del governo, tormentato anche dal caso Santanchè.

I numeri e gli scenari dell’aula

E se invece venisse confermato l’approdo in aula per il 30 giugno? Il ddl sulla ratifica del Mes verrebbe approvato? Sulla carta i partiti dichiaratamente europeisti che sostengono la ratifica non possono mettere in campo grandi numeri: sui 400 deputati, il Pd ne ha 69, Azione-Iv ne ha 21, +Europa 3, le minoranze linguistiche 4, per un totale di 94 sì.

Finora Fi e Noi moderati hanno messo da parte il loro europeismo e come il resto della maggioranza e del governo non si sono presentati giovedì in Commissione: se i loro voti, 44 Fi e 10 Nm, si aggiungessero ai sì, si raggiungerebbe quota 148. Insufficienti, visto che i partiti contrari, Fdi e Lega, contano rispettivamente su 118 e su 65 voti (il presidente Fontana non vota), per compessivi 183 No.

In Commissione si sono astenuti M5s, che ha in Aula 52 deputati, e Avs che ne ha 11. Se in Aula ciscun partito vota tenendo fede a quanto finora sostenuto la ratifica, indipendentemente dalle schelte di Fi e Nm, verrebbe bocciata.