Mes: la Camera approva la sospensiva della maggioranza

I punti chiave Le posizioni della maggioranza e dell’opposizione

L’Aula della Camera approva la questione sospensiva della maggioranza che sospende per quattro mesi l’esame della ratifica del Mes. I voti a favore sono stati 195, 117 i contrari. La maggioranza dunque scioglierà il nodo sull’approvazione o meno della ratifica del Meccanismo europeo di stabilità ai primi di novembre, in piena sessione di bilancio e a meno di due mesi dalla scadenza del 31 dicembre entro la quale tutti e 20 i Paesi che lo hanno firmato devono ratificarlo, pena il ritorno al vecchio Meccanismo, da tutti giudicato peggiore della modifica su cui si contorce la politica italiano. La sospensiva che ha ottenuto il via libera dell’Aula impone infatti un rinvio del voto di quattro mesi, appunto ai primi di novembre.

Le posizioni della maggioranza e dell’opposizione

Il governo e il centrodestra ritengono che il rinvio rafforzi la capacità negoziale di Roma sulla riforma del Patto di stabilità europeo e sul Pnrr; i partiti dell’opposizione, Pd, Azione-Iv e +Europa, sostengono che il rinvio o la mancata ratifica indebolisca la posizione italiana, come pure nei giorni scorsi hanno affermato il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe o il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner.