Mes catalizzatore di stabilità per rischio sovrano e bancario

I titoli pubblici delle banche, cioè il nesso tra rischio sovrano e rischio bancario, sono un diabolico nodo di Gordio da tagliare, ovvero un salvifico legame da preservare? Soprattutto in questa fase congiunturale, è più prudente una terza via: il legame tra i due rischi può essere allentato non intervenendo direttamente sulla regolamentazione bancaria, ma agendo indirettamente su un altro canale: l’approvazione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes).

Nei giorni scorsi le agenzie di rating hanno...