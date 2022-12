Mes, che cos’è e cosa potrebbe decidere l’Italia

Il coinvolgimento dei privati

L’eventuale coinvolgimento del settore privato nella ristrutturazione del debito resta circoscritto a casi eccezionali. Per la concessione dei prestiti, comunque condizionati a un programma di aggiustamento macroeconomico, alla preliminare verifica della sostenibilità del debito verrebbe affiancata quella della capacità di ripagare il prestito.

Il Mes sanitario

Nel corso della pandemia è stata prevista la possibilità di accedere al cosiddetto “Mes sanitario”, che per noi equivarrebbe a circa 37 miliardi, la cui unica condizionalità sarebbe di utilizzare i relativi fondi a esclusivo sostegno del sistema sanitario.

Le obiezioni del Governo

Quali sono le obiezioni avanzate dal Governo? In un primo tempo il Governo ha annunciato che prima di ogni valutazione di merito avrebbe atteso il responso della Corte Costituzionale tedesca, chiamata a pronunciarsi sul presunto contrasto del Mes con la legge fondamentale tedesca. Il via libera della Corte di Karlsruhe ha di fatto reso definitiva la decisione già assunta dal Parlamento. La palla è tornata allora nel campo del Governo ed è stata così espressa dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: prima di tutto deve esserci «un ampio e adeguato dibattito in Parlamento». Ma soprattutto «appare opportuno che a monte siano valutate modifiche”» In sostanza il Meccanismo europeo di stabilità dovrebbe trasformarsi «da strumento per la protezione dalle crisi del debito sovrano e delle crisi bancarie, in un volano per il finanziamento degli investimenti e per il sostegno» contro le crisi internazionali come quelle prodotte da inflazione energetica e guerra in Ucraina. Si tratterebbe dunque di rivedere a fondo la riforma avviata nel 2018, negoziata dal governo Conte-1 e approvata dal Conte-2, perché «appare non tenere conto del diverso contesto di riferimento».

I possibili scenari

Quali le possibili soluzioni? Se la linea del Governo fosse condivisa a livello europeo occorrerebbe metter mano nuovamente al testo della riforma già ratificato da 18 paesi. Il che comporterebbe tempi certamente molto lunghi e dall'esito incerto. Prima di tutto occorrerebbe valutare su quali possibili alleati potrebbe far conto il Governo, poi aprire l'eventuale negoziato. Un'altra (e meno problematica soluzione) potrebbe consistere nella ratifica della riforma da parte del Parlamento, accompagnata da una risoluzione in cui si affermi che l'Italia in ogni caso non vi farà mai ricorso.È vero che il Mes non gode di buona fama, a causa del vero o presunto “effetto stigma” che peserebbe su quanti vi facessero ricorso (è accaduto per la Grecia ma in tutt'altre circostanze). Ma è altrettanto vero che le novità contenute nella riforma non paiono tali da paventare rischi per un paese che comunque dovrà affrontare nel 2023 (senza più il sostegno della Bce) l'emissione netta sui mercati di titoli a medio-lungo termine fino a 500 miliardi.