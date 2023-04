Mes, che cos’è e perché l’Italia non l’ha ancora sottoscritto

L’Ue in pressing

A ratificare l’intesa manca solo l’Italia. Da qui il pressing da parte degli altri paesi Ue che invece lo hanno fatto. Senza il via libera di Roma, il meccanismo non può diventare operativo. Ormai, la reticenza dell'Italia a ratificare (occorre un voto parlamentare) è considerata ingiustificata a Bruxelles. La mancata ratifica «sta avendo un effetto congelamento» (chilling effect) dei passi successivi che riguardano varie questioni, compreso il ruolo del Mes, ha indicato la stessa fonte. Due sono i fattori che hanno spinto a cambiare i toni verso l'Italia sulla ratifica del Mes. Uno riguarda la situazione dei mercati finanziari e le crisi bancarie che negli Usa e in Svizzera (Credit Suisse) hanno alzato il livello di allarme anche in Europa. Non perché si temano crisi di liquidità o si ritenga che il livello patrimoniale delle banche vigilate anche centralmente nell'Eurozona, essendo gli istituti ben capitalizzati e garantiti da ampi “cuscinetti” per la liquidità. Tuttavia in una situazione di continuo aumento dei tassi di interesse, le cose potrebbero complicarsi ulteriormente. Il nuovo trattato del fondo salva-stati prevede che il fondo salva-stati abbia anche la funzione di salvagente di ultima istanza (backstop) per la risoluzione bancaria. Si tratta di completare per prudenza il quadro dei meccanismi di risoluzione, cioè della gestione ordinata di una crisi bancaria secondo certi schemi e secondo una certa gerarchia di assunzione di responsabilità per evitare che il costo di una crisi ricada sui contribuenti. Il secondo fattore riguarda il calendario: a Bruxelles si ritiene che sei mesi (il governo è in carica dal 22 ottobre) siano più che sufficienti per giustificare uno stop tanto più che dopo la ratifica da parte della Germania.

Per il governo il Mes va cambiato, sia un veicolo di crescita

La posizione del governo sul Meccanismo europeo di stabilità non cambia. «Non si può parlare di una cosa e non del quadro complessivo, cioè quali sono le regole della governance europea? Credo che si debba partire dall’inizio non dalla fine, sapete come la penso in tema di Mes e non ho cambiato idea e soprattutto mi sembra che sia una micro-questione nel tema complessivo che stiamo trattando». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in una conversazione informale con i cronisti nel suo hotel a Londra ribadendo che sul Mes «io voglio aprire un’altra discussione, sto aprendo un’altra discussione. In tema di backstop vi devo segnalare che è come se Mes fosse la Cassazione, il primo e secondo grado di giudizio sono le norme europee in tema di sistema bancario e quelle non è che le teniamo ferme noi. Penso che si pongono delle questioni che vanno poste nella giusta misura. Punto secondo, indipendentemente dal tema ratifica, siamo consapevoli in un momento in cui abbiamo bisogno tutti di risorse è strumento che nessuno utilizzerebbe e ha senso tenere decine, centinaia di miliardi ferme in uno strumento che nessuno utilizza perché purtroppo così come si è evoluto è una specie di lettera scarlatta quando le stesse risorse potrebbero essere utilizzate con maggiore efficacia? E’ un dibattito che credo si debba fare con serenità».

Mentre l’Ue sollecita l’adesione da parte dell’Italia, è fermo da quasi un mese in commissione Esteri alla Camera l’esame delle due proposte di legge per la ratifica del Mes, presentate da Pd e Iv. È slittato quindi l’approdo in Aula, inizialmente previsto ad aprile.

