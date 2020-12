Mes, Conte: sulla ratifica della riforma resta la scelta definitiva delle Camere In un passaggio del suo intervento alla Camera il premier ha sottolineato che «devono essere riconsiderate in maniera radicale struttura e funzione del Mes affinchè sia trasformato in uno strumento diverso». Trovata l’intesa nella maggioranza sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes, oggi il Parlamento voterà sulle comunicazioni di Conte di An.Ga.

In un passaggio del suo intervento alla Camera il premier ha sottolineato che «devono essere riconsiderate in maniera radicale struttura e funzione del Mes affinchè sia trasformato in uno strumento diverso».

Sulla riforma del Mes «resta nella piena disponibilità delle Camere, attraverso la procedura parlamentare di ratifica, la scelta definitiva sull'adesione dell'Italia al nuovo trattato Mes, anche alla luce del più generale stato di avanzamento del pacchetto di riforme dell'Unione economica e monetaria». Non solo. «Ritengo che debbano essere considerate in modo radicale strutture e funzioni del Mes affinché sia trasformato in strumento diverso», rivedendone la natura di meccanismo intergovernativo. A tal proposito l'Italia «si farà promotrice di una proposta innovatrice per integrare il nuovo Mes nell'intera architettura europea. Il modello a cui ispirarsi lo abbiamo già adottato, è il Next Geeneration Eu, che auspico possa diventare una misura strutturale». Così il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue del 10 e 11 dicembre. «Com'è noto - ha aggiunto Conte - la riforma del Mes conteneva il backstop che è obiettivo cardine per il nostro Paese. Grazie al contributo italiano l'Eurogruppo ha trovato un'intesa per introdurlo con due anni di anticipo».

Conte: serve coesione per battersi in Ue



Un riferimento il premier lo ha fatto alla fibrillazione di questi giorni all’interno della maggioranza sui capitoli del Mes e del Recovery Fund. «Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Ue. Il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e che non ci distragga dagli obiettivi» ha sottolineato Conte, che ha tenuto aperta così la porta all’opposizione: «Spesso ho rivolto appello all'opposizione e in alcuni passaggi ho trovato ascolto. Il tavolo del confronto rimane sempre aperto».

L’intesa nella maggioranza

Trovata l'intesa nella maggioranza sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes, oggi il Parlamento voterà sulle comunicazioni di Conte. Un voto che a questo punto non dovrebbe riservare sorprese né alla Camera né al Senato, dove la maggioranza conta su numeri più esigui. Gran parte del dissenso è rientrata. I Cinque Stelle si apprestano a votare la risoluzione di maggioranza a cui anche l'ala dura del Movimento ha dato il via libera. E anche Iv, dopo aver ascoltato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera, ha fatto sapere che firmerà la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. Pallottoliere alla mano, il presidente del Consiglio sembrerebbe non aver più bisogno di un soccorso dei dissidenti di Forza Italia. Tant'è che, a parte i battaglieri Brunetta e Polverini a Montecitorio, il resto dei malpancisti azzurri sono orientati a votare con il resto del gruppo o a non presentarsi in Aula.

Tensione nella maggioranza sul Recovery Fund

Resta la tensione però nella maggioranza sul Recovery fund, con il leader di Italia Viva Matteo Renzi che boccia la task force e minaccia voto contrario. Italia viva resta contraria alla cabina di regia immaginata dal premier, formata, oltre che dallo stesso Conte, solo dai ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri (Pd), e dello Sviluppo, Stefano Patuanelli (5 Stelle). I renziani ribadiscono che non voterebbero una norma che accentra, secondo loro, i poteri nelle mani di Giuseppe Conte, il quale nominerebbe anche i 6 manager che guiderebbero una tecnostruttura di una novantina di esperti di settore chiamati a gestire l'attuazione dei programmi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, suddiviso in sei capitoli: rivoluzione verde, digitale, infrastrutture, istruzione, inclusione sociale, sanità.

Bonetti: pronta a dimettermi se Conte non ritira task force



L’ultima offensiva in mattinata la ha lanciata la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti che a Radio Capital rispondendo alla domanda: “Se Conte non ritira la task forse lei sarebbe pronta a dimettersi?” ha dichiarato: «Ho giurato sulla Costituzione Italiana che prevede un processo democratico che deve essere tutelato e mantenuto. Nel momento in cui non fossi messa nelle condizioni di rispettare questo giuramento, anche per coscienza personale, sì sarei pronta anche a dimettermi». Un’uscita non apprezzata dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che ha commentato: «Se ne assumerà le sue responsabilità, come il suo partito».