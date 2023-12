Mes, Conte: «La telefonata a Di Maio? Il M5S non cerca sponde». La replica dell’ex ministro: «Nessuno mi trascini in giochi politici»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Onestamente non mi risulta nessuna telefonata». Così Giuseppe Conte, a proposito della chiamata, raccontata da Repubblica, di un alto dirigente del suo partito a Luigi Di Maio per sondare un possibile gioco di sponda sul Mes dopo l’attacco della premier Giorgia Meloni.

Conte: Di Maio? M5s non cerca sponde sul Mes

«Vorrei però chiarire - ha risposto Conte - che il Movimento non cerca nessuna sponda e non ha bisogno di nessuna prova testimoniale per la semplice ragione che gli atti compiuti, a partire dal confronto parlamentare, sono tutti corredati da puntuali prove documentali. E questi documenti inchiodano Meloni dimostrando che ha mentito al Paese».



Di Maio: nessuno mi trascini in giochi politici

A Conte replica Luigi Di Maio. «Se mi cercano ex colleghi del M5S? Non è una polemica che mi riguarda. Chi mi ha chiamato nei giorni delle dichiarazioni in aula del premier Meloni, è libero di dirlo se vuole» ha sottolineato l’inviato dell’Ue per il Golfo ed ex leader del M5S in merito alle voci, rimbalzate sulla stampa, di telefonate da parte di membri della sua ex forza politica. Ribadendo la sua posizione a favore del Mes, Di Maio aggiunge: «Non ho nessuna intenzione di farmi trascinare in giochetti politici. Voglio precisare che ho saputo della richiesta di un giurì d’onore dalla stampa come ogni altro cittadino italiano»



La presunta telefonata

Secondo Repubblica, pochi giorni fa, un altissimo dirigente dei 5 Stelle ha chiamato l’ex capo politico del Movimento. Dall’altro lato della cornetta c’era appunto uno dei fedelissimi dell’ex premier, tutt’ora operativo in Parlamento. Obiettivo: chiedere al vecchio capo politico cosa ne pensasse della vicenda Mes. Capire se si potesse giocare di sponda.