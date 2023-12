Mes, no della commissione Bilancio ma Fi si astiene

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo lunga melina la maggioranza scopre le carte sul no alla ratifica del Mes. All’esito di trattative febbrili tra chi, come la Lega e larga parte di FdI, vede il Salva Stati come fumo negli occhi e chi invece, a partire da Forza Italia, teme l’isolamento in Europa per la mancata ratifica, il presidente della Commissione Bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori (Fi) si è presentato in mattinata con un testo di poche righe per sostenere che il Mes è carente sul piano dei controlli parlamentari e che di conseguenza la commissione esprime parere contrario al disegno di legge di ratifica presentato da Luigi Marattin (Iv). Alla fine la votazione conferma le divisioni nella maggioranza: Lega e Fdi votano in favore del parere contrario al Mes mentre Forza Italia si astiene. E la Commissione bilancio della Camera ha certificato il no dell’Italia al Mes.

La palla è poi passata all’aula della Camera, dove è in corso l’esame della ratifica del Mes. Nessun ministro è presente in aula. «Forza Italia esprimerà un voto di astensione responsabile da una votazione irresponsabile», ha annunciato in aula il deputato azzurro Andrea Orsini, nel corso della discussione sulla proposta di legge di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità.

Niente ratifica

L’Italia, quindi, si appresta, unica in Europa, a far saltare il banco di una riforma che è stata già da tempo ratificata da tutti gli altri Stati membri. L’accelerazione franco-tedesca sulla riforma del Patto di stabilità, siglata ieri obtorto collo anche dal nostro Paese, del resto aveva mostrato l’insussistenza del Mes come arma da utilizzare al tavolo negoziale sulle nuove regole della governance economica.

Un nuovo fronte in Europa

Ingoiato il nuovo Patto scritto tra Berlino e Parigi, le ragioni di politica interna hanno avuto quindi il sopravvento portando Roma ad aprire un nuovo fronte nella complicata coesistenza europea; in una battaglia che ancora una volta la vede al momento isolata in Europa.

L’astensione di Fi

Il voto sancisce la spaccatura interna alla maggioranza di governo con Forza Italia che marca la sua posizione diversa dal resto del centrodestra. «Vogliamo esprimere un’astensione sulla proposta di parere contrario al Mes perchè il Mes sarà un’opportunita e non un obbligo e perchè bisogna continuare con una collaborazione ed un confronto continuo e costruttivo con le istituzioni europee» chiarisce il capogruppo azzurro in commissione Bilancio di Montecitorio Roberto Pella.