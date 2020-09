Mes, ecco la roadmap che da qui a dicembre renderà più facile la richiesta di credito

Conte: volevo Draghi a capo Commissione Ue, mi disse era stanco

Il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni ha chiarito che le risorse del Recovery Fund arriveranno solo a primavera inoltrata. Ricorrere ai prestiti destinati ai costi della sanità (concessi a tassi vicino allo zero) potrebbe diventare una necessità. Ma resta la contrarietà del M5S

Il possibile ricorso alla nuova linea di credito del Mes, che per noi vale 36 miliardi, collocato finora in fondo alle possibili decisioni del governo per la persistente contrarietà dei Cinque Stelle, potrebbe tornare in primo piano da qui alla fine dell’anno. Un percorso che si annuncia comunque accidentato, ma l’evidenza dei numeri potrebbe renderlo meno scivoloso, come lascia intendere il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, quando dopo aver chiarito che sul tema ha una “posizione laica”, osserva: «Se serviranno risorse aggiuntive rispetto a quelle preventivate, lo valuteremo tutti insieme e andremo in Parlamento».



Il nodo delle risorse

Fino a qualche giorno fa, e prima che il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni chiarisse nella sua audizione in Parlamento del 1° settembre scorso che le risorse del Recovery Fund arriveranno a primavera inoltrata, vi era l’aspettativa all’interno della maggioranza e del Governo che si potesse ottenere una sorta di “anticipo” in tempi brevi. In realtà il 10% delle risorse assegnate al nostro Paese, pari a circa 20 miliardi, potrà confluire nella legge di Bilancio ma l’effettiva finalizzazione delle risorse relative ai programmi contenuti nel Recovery Plan nazionale potrà avvenire solo quando vi sarà stato il via libera della Commissione europea e del Consiglio Ue.

Un tabù politico

Da gennaio ad aprile-maggio, dunque. Tempi non brevi. Ecco allora che a fronte della possibile impennata dei contagi che gli esperti mettono in conto da qui alla fine dell’anno e soprattutto dei pesanti costi sociali ed economici della pandemia con cui stiamo facendo i conti, potenziare il sistema sanitario con risorse disponibili pressoché nell'immediato diverrebbe non un’opzione ma una necessità. Altrimenti occorrerebbe ricorrere al finanziamento in deficit che agli attuali tassi risulterebbe decisamente più oneroso rispetto alla linea di credito del Mes. Prestiti destinati al finanziamento dei costi “diretti e indiretti” della sanità, che verrebbero concessi a tassi molto più contenuti, vicino allo zero. Il problema però non pare essere quello del “costo” del Mes, quanto il superamento di un tabù dai risvolti prettamente politici eretto dal M5S, una sorta di battaglia identitaria al pari del taglio del numero dei parlamentari.





I numeri in Parlamento

Qualora il Governo - come lascia intendere Conte - decidesse di accelerare coinvolgendo il Parlamento per ottenere il via libera alla richiesta dei fondi del Mes attribuiti all’Italia, vi sarebbero i numeri per farla passare? La questione riguarda sia i numeri che le conseguenze politiche di eventuali sostegni che dovessero arrivare da Forza Italia, unica formazione politica dell’opposizione favorevole all’attivazione della nuova linea di credito. Se dalla maggioranza pare garantito il sostegno del Pd, di Italia Viva e di Leu (pur con qualche distinguo) è del tutto evidente che la proposta non passerebbe senza i voti del M5S, che resta pur sempre la formazione politica che ha ottenuto i maggiori consensi nelle elezioni politiche del 2018. Anche un eventuale soccorso di deputati e senatori pentastellati, che si esprimessero in modo difforme dalle indicazioni del vertice comporterebbe rischi per la tenuta del Governo, al pari del “soccorso” di Forza Italia.