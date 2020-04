Mes ed eurobond, la differenza spiegata con parole semplici

Questioni semantiche?

Quando però ci si riferisce agli Eurobond nel dibattito italiano si intende probabilmente altro: «L’emissione di titoli di debito da parte di un’istituzione che ancora non ha il potere giuridico di farlo, cioè il famoso “Tesoro europeo”, che dovrebbe svolgere funzioni esattamente analoghe a quelle dei singoli Tesori nazionali», spiega Canegrati.

Da un obiettivo simile siamo ancora però lontani, perché nella Ue le politiche fiscali restano ancora di competenza dei singoli stati membri e non esiste pertanto una politica fiscale comune. Una condizione questa, aggiunge Canegrati, «che rimane necessaria per poter definire una strategia di indebitamento di livello sovranazionale, così come la condizione necessaria per poter emettere titoli di debito comuni è la mutualizzazione del debito di tutti gli stati membri, ovvero la messa in comune delle passività dei singoli bilanci».

Debito comune unico

Quest'ultima possibilità, come è noto, è tuttavia stata del tutto esclusa, anche recentemente, da Paesi quali Germania e Olanda. Qualcosa sul tema mutualizzazione si sta forse muovendo, con il «Recovery Fund» rilanciato dall’Eurogruppo, ma siamo ancora alla fase embrionale, niente più . E in assenza di un debito comune e di un Tesoro europeo che lo possa gestire, le uniche risorse messe in comune restano quindi quelle utilizzate per capitalizzare le istituzione finanziarie comunitarie (Mes e Bei appunto).

I dubbi sui nuovi sviluppi

Sul piatto restano quindi le linee di credito Mes con le condizioni, così come «alleggerite» dall’ultimo confronto in seno all'Eurogruppo, ma anche in questo caso con molti dubbi. Il primo è di opportunità politica, perché come nota Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments, «ogni Paese dovrà richiedere il prestito e accettare le relative condizioni e questo è però critico in Italia, poiché il Movimento 5 Stelle, elemento di peso nella coalizione di Governo, è del tutto contrario a qualsiasi condizionalità».

Risorse limitate e nuovo debito

Le altre incertezze sono anche di carattere tecnico, perché se da una parte la portata del 2% del Pil nazionale (che in Italia sarebbe una cifra vicina ai 36 miliardi) potrebbe rivelarsi anche insufficiente a contrastare gli effetti di Covid-19, dall'altra non è ancora chiaro cosa potrà accadere una volta terminata l'emergenza: «L’assenza di un impegno veramente incondizionato lascerà i governi nei paesi periferici più deboli nel dubbio sulla durata e sulla coerenza del sostegno ricevuto, con il risultato di un'allocazione non ottimale delle risorse destinate all'alleggerimento fiscale e causando quindi un peggioramento delle condizioni macro anche più accentuato di quanto si possa temere», avverte Nicola Mai, responsabile della ricerca sul credito sovrano in Europa di Pimco. Senza contare che «l’uso di prestiti non allevierà il deficit fiscale nazionale, perché sia quelli del Mes, sia quelli della Commissione Europea sono strumenti di finanziamento, non di trasferimento, e si sommeranno ai livelli di deficit e debito dei Paesi».