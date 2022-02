Mes, Franco: Governo presenterà disegno legge ratifica alla Camera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Governo intende presentare il disegno di legge di ratifica del Mes alla Camera. A fornire l’indicazione è stato il ministro dell’Economia Daniele Franco nel question time alla Camera. Franco ricorda che l’iter di ratifica è stato già completato da 17 stati membri europei su 19. Il responsabile dell’Economia interverrà in serata in commissione in audizione sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. E sul dossier Mps, Franco ha chiarito che è stata avviata un’interlocuzione con Bruxelles per una congrua proroga.

Mps, con Ue non ancora definita proroga dismissione

Sul Montepaschi, ha continuato Franco, «l’interlocuzione con la Commissione europea è in corso» e riguarda sia il piano industriale che il rafforzamento patrimoniale, con un aumento di capitale stimato in 2,5 miliardi di euro. lIl ministro ha ricordato che anche riguardo alla proroga di Mps, richiesta dal Mef dopo la «comprovata impossibilità» di dismettere la partecipazione pubblica nei tempi precedentemente concordati, «il termine non è stato ancora definito».

Al Mezzogiorno il 45% delle risorse già allocate

E proprio sul tema Pnrr, il ministro in occasione del question time ha spiefìgato che al Mezzogiorno è stato destinato il 45% delle risorse già allocate del Recovery plan. Franco ha aggiunto che il raggiungimento dell’obiettivo dei fondi per il Mezzogiorno è «una priorità».