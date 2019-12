Mes, frizioni tra Conte e Di Maio: preoccupa la tenuta del governo Sempre più in bilico i rapporti tra premier e M5S. Il Pd invoca «responsabilità e buonsenso», intanto il Movimento prepara una risoluzione. In attesa dell’Eurogruppo del 4 dicembre

Mes, Conte: contro di me accuse false, il trattato non è firmato

4' di lettura

«Soddisfatti della posizione espressa dal premier Giuseppe Conte» in Parlamento sul Mes «ma preoccupati delle fibrillazioni che a turno alcuni alleati quotidianamente sembrano provocare al governo». È quanto emerge dalla riunione dei ministri Pd con Dario Franceschini, che ha preceduto il Consiglio dei ministri. «Siamo fiduciosi che prevalga responsabilità e buonsenso», sottolineano le stesse fonti. Intanto sul fronte M5S si studiano le prossime mosse da intraprendere.

Dentro e fuori Montecitorio

Un punto sui lavori dell’esecutivo, inclusa la manovra, è stato fatto prima del Consiglio dei ministri nel corso della riunione dei ministri e sottosegretari pentastellati con il capo politico Luigi Di Maio. Nella riunione, che si è svolta a Palazzo Chigi e non alla Farnesina, è stato toccato anche il dossier del Mes. E, a quanto si apprende, è stato deciso di affidare la risoluzione del M5S ai due capigruppo alla Camera e al Senato, Francesco Silvestri (che è facente funzioni) e Gianluca Perilli. Alla risoluzione lavorerà in coordinamento per il governo la sottosegretaria agli Affari Ue Laura Agea.

Lunedì 2 dicembre doveva essere il giorno del gran duello tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini ma è stata anche l’ennesima giornata di tensione all’interno della maggioranza sul Mes. Con l’ennesima tappa del rapporto sempre più in salita tra il capo del governo e Luigi Di Maio. Per questo, in queste ore più che mai, la date da segnare con il rosso sono quelle del 10 e 11 dicembre, quando Conte riferirà alla Camera e al Senato in vista del Consiglio Ue (potendo contare su una possibile sponda di Berlino).

Di Maio: «Criticità evidenti»

Il leader M5S Luigi Di Maio, intanto, non arretra: «Nel suo intervento alla Camera - dichiara - il presidente del Consiglio ha messo a tacere falsità e fake news diffuse dalle opposizioni in questi giorni, il che restituisce dignità al dibattito politico in corso, sul quale abbiamo apprezzato la posizione ribadita circa la logica di pacchetto come richiesto al vertice di maggioranza dal Movimento 5 Stelle. A tal proposito, il M5S oggi più che mai è compatto di fronte alla necessità di dover rivedere questa riforma che, a oggi, presenta criticità evidenti», ha concluso il ministro degli Esteri.

Verso l’Eurogruppo del 4 dicembre

E quando la maggioranza sarà chiamata a una risoluzione unitaria che non sconfessi quel negoziato che, da qui alla prossima settimana, l’Italia intavolerà con l’Ue sull’intero pacchetto dell'Unione economica e monetaria. I margini, spiegano fonti di Palazzo Chigi, ancora ci sono. Sarà il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, all’Eurogruppo del 4 dicembre, a valutarne la percorribilità. Difficile cambiare, nel suo cuore, il nuovo trattato per il Meccanismo Economico di Stabilità. Più concreta la possibilità di «migliorare» gli allegati e il pacchetto dell’Unione bancaria, o comunque, di rinviare la firma della riforma con il placet di qualche alleato Ue.