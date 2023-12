Giorgetti: “Non era aria per il Mes, ma il Patto di stabilità è meglio di quanto si pensi”

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il ministro dell’Economia e delle finanze avrebbe interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziarie. Ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni mi è sembrato evidente che non fosse aria per un’approvazione, per motivazioni non soltanto economiche». Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti rispondendo ai giornalisti fuori da Palazzo Madama dopo l’approvazione in Senato della legge di bilancio.

E sul Patto di stabilità: «Quando lo leggerete bene scoprirete che è molto meglio di quello che sembra», ha aggiunto il ministro. A chi gli faceva notare che sul Mes le opposizioni ne hanno chiesto le dimissioni, Giorgetti ha risposto che «i consigli dell’opposizione sono sempre utili, ma poi permettetemi se decido io».

Manovra: come voluta e concepita dal governo

Il ministro ha parlato anche della manovra, che ha ottenuto il via libera in prima lettura del Senato. «Io faccio il mio mestiere - ha sottolineato Giorgetti -, è quasi finita perché c’è ancora la Camera la settimana prossima e poi avremo la nostra legge di bilancio come l’ha voluta e concepita il governo».

Il Superbonus: decisione dipende da tenuta conti

Infine, un passaggio sul Superbonus: «Non è che noi viviamo su Marte, ma abbiamo anche i numeri, stiamo aspettando le ultime proiezioni per quanto riguarda il costo», ha risposto a chi gli chiedeva della proposta di una Sal straordinaria sull’agevolazione. «Abbiamo un problema di tenuta dei conti pubblici da cui poi facciamo dipendere le decisioni», ha aggiunto.

Le reazioni dall’opposizione

“Abbiamo un ministro dell’economia che avrebbe approvato il Mes, ma negli ultimi giorni ’non era aria’. Sono proprio queste le parole usate da Giorgetti. E basta questa affermazione, per capire l’improvvisazione che circonda il governo di Giorgia Meloni”. Così l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe commenta le dichiarazioni del ministro dell’Economia.