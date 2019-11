Mes, Gualtieri: preoccupazioni infondate, raddoppiano risorse fondo salva-banche Il ministro dell’Economia è intervenuto in audizione alle commissioni riunite Finanze e politiche Ue a Palazzo Madama: «Governance attuale è del 2012, riforma cambia molto poco»

Mes, cosa cambia con la riforma "Salva-Stati"

Le preoccupazioni sul Meccanismo europeo di stabilità, che «adesso in alcuni settori sembra suscitare grande interesse», sono «del tutto infondate e basate su informazioni non precise e non corrette». Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri durante un’audizione alle commissioni riunite Finanze e politiche Ue a Palazzo Madama. Il “backstop”, ossia la disponibilità del Mes a essere utilizzato dal fondo per le risoluzioni bancarie, «raddoppia» i fondi disponibili per salvare le banche: si tratta dunque «di un successo per l’Italia».

Verso firma a febbraio 2020 ma negoziato è chiuso

Nell’audizione il ministro ha delineato le prossime tappe, sottolineando al contempo che la trattativa è chiusa: «la firma - ha detto - arriverà a febbraio, probabilmente le ratifiche successivamente, quindi la pausa per riflettere già c’è, quindi Conte è stato assolutamente corretto perché a giugno non c’è stata una determinazione definitiva, finché non è apposta una firma non sarà definitiva, Conte ha detto la verità, il testo è concordato e se chiedete se è possibile riaprire il negoziato vi dico che secondo me no, il testo del Trattato è chiuso, c’è un lavoro su aspetti esterni e la richiesta su una questione aggiuntiva che possiamo valutare e integrare, ma non c’è negoziato sul testo e tutti gli altri paesi considerano la questione chiusa».

«Falso che s’introduce ristrutturazione automatica debito»

«Il dibattito - ha ricordato - era: “lo teniamo come adesso, dove la ristrutturazione del debito è richiesta in casi eccezionali e va gestita con grande attenzione, o deve diventare condizione automatica?”. Ha vinto la posizione numero uno, cioè è rimasto come prima, quindi chi dice o scrive che con la riforma si introduce la ristrutturazione del debito automatica dice una cosa falsa». Gualtieri ha fatto notare che «nel testo del Senato, per un errore, è rimasta la dicitura di prima».

Il ministro: «Comico che minacci la stabilità dell’Italia»

Che la modifica alle linee di credito precauzionali introdotta dalla riforma del Meccanismo europeo di stabilità «rappresenti una terribile innovazione che definisce due categorie di Paesi, o attenti alla stabilità finanziaria dell’Italia, lo trovo comico», ha continuato Gualtieri.

Governance attuale è del 2012, riforma cambia molto poco

«La governance attuale - ha spiegato il responsabile dell’Economia del Conte due - non viene toccata dalla riforma di cui oggi stiamo discutendo, occorre capire se noi stiamo facendo una discussione sul Mes o sulla riforma di esso, perché il Mes è in vigore dal 2012 e l’Italia lo ha sottoscritto. Questa specifica riforma introduce cambiamenti molto, molto limitati, uno in particolare, come vedremo». Gualtieri ha ricordato che «tutte le decisioni sono prese all’unanimità» per quanto riguarda il Mes.