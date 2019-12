Mes, il Pd e i Cinque stelle cercano l’accordo sul Fondo salva-Stati

Divergenze sulla «libertà di manovra» di Conte

l Pd vorrebbe evitare di entrare troppo nel dettaglio per lasciare al premier la possibilità di avere ampi margini nella trattativa. Una libertà di manovra che però non piace ai Cinque stelle e soprattutto a Luigi Di Maio che vuole arginare il più possibile la pattuglia dei dissidenti attratti dalla posizione «contro» di Salvini. «Su questo tema non posso accettare lezioni dalla Lega, perchè la negoziazione sul Mes - ricorda Di Maio - è nata sotto il governo Lega-Berlusconi». Il Capo del Movimento però ribadisce anche che la decisione finale spetterà comunque alle Camere: «Prima dell’Eurogruppo e dell’Eurosummit di gennaio il Parlamento sarà chiamato a valutare a che punto siamo arrivati» e non solo sul Mes.

Nella risoluzione ci sono anche espliciti riferimenti oltre che al Mes e all’Unione bancaria anche al bilancio comunitario, e agli investimenti green che l’Italia vorrebbe scomputare dal deficit. Un «pacchetto» finalizzato a stemperare la tensione ancora alta in casa Cinque stelle dove però i fautori del «no» non sembrano voler arretrare. Gianluigi Paragone, da sempre molto critico verso l’itesa di governo con il Pd, bolla come «ridicola» la bozza di risoluzione circolata ieri mentre altri senatori oltranzisti come Elio Lannutti e Michele Giarrusso per ora preferiscono evitare di pronunciarsi. Un silenzio che pesa visti i numeri risicati che ha la maggioranza a Palazzo Madama.

Intanto, dall’Europa arriva, attraverso un’intervista all’Ansa, la rassicurazione del segretario generale del Mes, Nicola Giammarioli: «Siamo l’istituzione più sovranista in Europa perché dipendiamo dalle autorità nazionali, cioè ministri e Parlamenti», spiega sottolineando poi che «tutte le procedure collegate alla ristrutturazione del debito e al coinvolgimento del settore privato non sono cambiate». La riforma del Mes, insiste Giammarioli, è finalizzata a rafforzare la tutela dei risparmiatori e aprevenire nuove crisi e - sottolinea - è «impreciso» sostenere che i negoziati sono avvenuti in segreto perchè «noi pubblichiamo tutto» e «non c’era niente dietro porte chiuse, è stata una discussione in cui l'Italia ha giocato appieno come tutti».

