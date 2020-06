Mes, il prestito pandemico è a costo “negativo” per il contribuente

Applicando queste condizioni, il Mes calcola che il costo della linea pandemica per 11 Paesi dell’area dell’euro (Italia compresa) che si finanziano sul mercato a rendimenti più elevati del Mes potrebbe essere al momento attorno allo 0,08% a dieci anni e a -0,07% a sette anni. «Il costo del nostro prestito per affrontare i costi diretti e indiretti sulla sanità dovuti alla crisi del coronavirus è attorno allo 0% a dieci anni e può essere negativo sulle scadenze più brevi».

Alle condizioni vigenti sui mercati, il Mes stima che il risparmio per uno Stato europeo tra quelli più indebitati e con alti spread può arrivare fino a 6 miliardi in dieci anni. «Un vero risparmio per i contribuenti», commenta il Cfo.

In sette mesi l’esborso totale

Un altro calcolo che il Mes mette in conto, per dimostrare la convenienza del nuovo supporto finanziario pandemico disponibile da ora fino al dicembre 2022, è la velocità dell’esborso. Il Mes infatti è in grado di pagare il 15% al mese dell’importo richiesto.

Questo significa che nell’arco di sette mesi circa il Paese assistito da questo aiuto pandemico riceverà l’intero importo richiesto: questo è un tempo record, per l’Eurozona, che ha dimostrato di sapersi muovere in fretta nell’emergenza decidendo tutti i dettagli di questa speciale linea pandemica in due mesi di trattative.

