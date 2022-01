Mes, sul tavolo dell’Eurogruppo anche il nodo ratifiche: Italia in ritardo (ma non è l’unica)

Fonti Bruxelles: fiduciosi del fatto che l’Italia rispetterà gli impegni

La ratifica del Mes, hanno ricordato fonti di Bruxelles, non è un adempimento fine a se stesso, ma riveste una particolare importanza per la costituzione di quel backstop per la risoluzione delle crisi indispensabile per andare avanti sulla strada dell’unione bancaria. La ratifica della riforma del Mes, è il messaggio inviato da Bruxelles, è «ormai completa in quasi tutti gli Stati. Noi abbiamo fiducia nell’Italia e in altri Paesi sul rispetto dei loro impegni».

Il Fondo di risoluzione unico

In particolare, secondo il Consiglio europeo con le modifiche al trattato il Meccanismo europeo di stabilità disporrà di strumenti e di un mandato più forti. Rientra nel primo caso il nuovo sostegno per il Fondo di risoluzione unico per supportare la risoluzione delle banche.

