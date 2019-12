Mes, l’Eurogruppo gela l’Italia: il testo non si cambia. Bankitalia: giusta direzione Secondo il Governatore, le modifiche introdotte per la riforma del Meccanismo di Stabilità «sono di portata complessivamente limitata. La riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani». Il commissario all’Economia Paolo Gentiloni: «si tratta di introdurre nel sistema un nuovo ombrello protettivo aggiuntivo in caso di crisi bancaria di un livello particolarmente acuto: non vedo perché debba penalizzare alcuni Paesi e non capisco perché dovrebbe danneggiare l’Italia»

Il fondo Mes, ecco le cifre sottoscritte dall'Italia e dagli altri Paesi aderenti

«Non vediamo ragione per cambiare testo» del Mes: lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. «Il dibattito è in corso, oggi faremo un altro passo importante e poi aggiusteremo le necessità di dibattito che sono presenti» nei nostri Paesi, ha aggiunto, annunciando che la firma del nuovo Trattato avverrà «ad inizio del prossimo anno». Secondo quanto si apprende, infatti, dopo l’accordo in Eurogruppo e all’Eurosummit serve tempo ulteriore, circa un paio di mesi, per tradurre i testi nelle diverse lingue.

Gentiloni: riforma non penalizza alcun Paese, neppure l’Italia

«La posizione del governo italiano - ha ricordato il commissario all’Economia Paolo Gentiloni - sarà espressa dal ministro Gualtieri, quanto ai cambiamenti del trattato Mes che sono stati in linea generale e non in tutti i dettagli già concordati a giugno, penso non penalizzino nessuno e quindi non penalizzino neanche l’Italia». Gentiloni ha aggiunto che «si tratta di introdurre nel sistema un nuovo ombrello protettivo aggiuntivo in caso di crisi bancaria di un livello particolarmente acuto: non vedo perché debba penalizzare alcuni Paesi e non capisco perché dovrebbe danneggiare l’Italia».

Visco (Bankitalia): giusta direzione riforma Mes,esclusi automatismi

Sul tema Mes è intervenuto anche il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, in audizione davanti alle Commissioni bilancio e Politiche della Ue della Camera. La proposta di riforma del Mes «segna un passo nella giusta direzione, soprattutto perchè introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico», ha spiegato. La riforma, ha aggiunto, «non cambia la sostanza del trattato» vigente: «viene confermata l’esclusione di qualsiasi automatismo nelle decisioni circa la sostenibilità dei debiti pubblici e di un eventuale meccanismo per la loro ristrutturazione».

Modifiche di portata complessivamente limitata

In particolare, secondo il numero uno di Palazzo Koch le e modifiche introdotte per la riforma del Meccanismo di Stabilità «sono di portata complessivamente limitata. La riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani. Come nel Trattato già in vigore, non c’è scambio tra assistenza finanziaria e ristrutturazione del debito. Anche la verifica della sostenibilità del debito prima della concessione degli aiuti è già prevista dal Trattato vigente. È una clausola a tutela delle risorse dell’Esm, di cui l’Italia è il terzo principale finanziatore».

Si tratta di una conferma importante, ha continuato il Governatore della Banca d’Italia perchè l’introduzione di un meccanismo di ristrutturazione del debito incorrerebbe «in un rischio enorme» quello di «innescare una spirale perversa di aspettative di insolvenza, suscettibili di autoavverarsi».