Messaggero: lascia Cusenza, Massimo Martinelli è il nuovo direttore

Virman Cusenza lascia la direzione del quotidiano Il Messaggero. La direzione sarà assunta, dall’8 luglio, da Massimo Martinelli, già vicedirettore del giornale. Lo comunica una nota del gruppo Caltagirone Editore.

Massimo Martinelli, romano, 58 anni, lavora da sempre nella redazione del quotidiano romano. Viene da una famiglia di giornalisti: è figlio di Roberto Martinelli, decano della giudiziaria in Italia e fratello del conduttore del Tg2 Maurizio Martinelli. In via del Tritone ha ricoperto il ruolo di responsabile della cronaca giudiziaria prima, occupandosi dei più importanti casi di cronaca giudiziaria del Paese, dalle Brigate Rosse alle stragi del ’92: da quella di Capaci, dove fu ucciso Giovani Falcone all’uccisione di Paolo Borsellino, in via D’Amelio, a Palermo.

Nel 2008 ha scritto un saggio sulla Giustizia, per Gremese editore, intitolato “La palude - Gli sprechi, le assurdità , gli eccessi, che paralizzano la giustizia italiana”. É stato responsabile della cronaca di Roma, cuore pulsante della redazione del giornale romano di via del Tritone. Poi la nomina a vicedirettore avvenuta nel 2016. E dall’8 luglio la poltrona di direttore del giornale dove è cresciuto.

Il ringraziamento a Cusenza

L’editore ha ringraziato «Cusenza per il lavoro svolto con professionalità e impegno in questi anni al vertice del quotidiano e nel gruppo editoriale». E a Massimo Martinelli l’editore «rivolge un saluto e un augurio di buon lavoro».