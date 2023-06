Messi, niente Arabia: va all’Inter di Miami

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Lionel Messi ha annunciato il suo arrivo all’Inter Miami e il suo ingresso nella Major League Soccer.

«Avevo tanta voglia di tornare (al Barcellona ndr), però dopo aver vissuto ciò che ho passato e il modo in cui sono andato via, non volevo rivivere una situazione del genere. Così ho preso la decisione di andare all’Inter di Miami». In una videointervista da Parigi con il ’Mundo Deportivo’, Lionel Messi annuncia la decisione di andare a giocare nella Mls, nella franchigia di cui è comproprietario David Beckham. «Dobbiamo mettere a punto dei dettagli, ma abbiamo deciso di andare avanti. Se non fosse andata in porto con il Barça, volevo andare via dall’Europa, non essere più al centro dell’attenzione e pensare di più alla famiglia».

Loading...

Il trasferimento in Florida segnerà la prima volta che il 35enne argentino giocherà al di fuori dell’Europa da quando, all’età di 13 anni, entrò nell’accademia del Barca e divenne il miglior marcatore di tutti i tempi del club spagnolo con 672 gol.

Era opinione diffusa che Messi alla fine avrebbe scelto di giocare per l’Al-Hilal in Arabia Saudita, seguendo il grande collega e rivale di sempre Cristiano Ronaldo in una nazione in cui alcuni club sono ora finanziati dal fondo sovrano dello Stato. Un’altra possibilità era quella di tornare al Barcellona, una squadra storica con cui ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Alla fine la scelta è caduta su Miami, anche se l’affare, va detto, non è ancora concluso al 100 per cento.