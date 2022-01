Messico, Costa Careyes

Dimenticate Cabo San Luca, Playa del Carmen e Cancún, preda delle grandi catene alberghiere e dei turisti all inclusive. La destinazione ancora intatta è Costa Careyes, più a sud nella regione di Jalisco, scoperta e inventata nel 1968 da Gian Franco Brignone. L'imprenditore e artista torinese fece realizzare su un promontorio verde a picco sul Pacifico Casa Mi Ojo e un resort con ville e casette colorate che si possono affittare. Mancano poche settimane all'apertura del nuovo Four Seasons Resort Tamarindo, sempre in zona, e ci sono altri albergatori già interessati, come l'italiano Ori Kafri, fondatore degli alberghi JK Place, che ha trascorso lì l'estate ed è in cerca di un’area per realizzare lì un altro pezzo della sua preziosa collezione.

