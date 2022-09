Messico, forte terremoto di magnitudo 7.4 in Michoacán

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una scossa di magnitudo 7.4 è stata avvertita oggi in Messico, con epicentro a Coalcomán, una municipalità dello stato di Michoacán, nel Messico centrale. Lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale (Csn).

La scossa, avvenuta alle 13,05 locali (le 20,05 italiane) è stata avvertita chiaramente nella capitale, Città del Messico. La profondità del sisma, secondo il Csn, è stata di 15 chilometri. La particolarità del sisma è stata che appena un’ora prima, ricordando i forti terremoti del 19 settembre degli anni 1985 e 2017, alla popolazione della capitale era stato chiesto di partecipare ad una simulazione di emergenza terremoto. I servizi territoriali di Città del Messico hanno comunicato che, immediatamente dopo il sisma, è stata fatta una revisione di tutta la rete dei trasporti pubblici che hanno ripreso a funzionare regolarmente, dato che si escludono danni alle infrastrutture.

Il Coordinamento Nazionale della Protezione Civile del Messico ha escluso l’allerta tsunami. “Secondo il bollettino del Centro di allerta tsunami della Segreteria della Marina”, a seguito del sisma “NON è attesa una generazione di variazioni del livello del mare a causa della posizione dell’epicentro”, ha scritto la Protezione civile su Twitter.

Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha riferito che, come conseguenza del terremoto di magnitudo 7,4, che ha colpito il Messico, una persona deceduta a Manzanillo, città sulla costa del Pacifico nello stato di Colima, a causa di una recinzione caduta in un centro commerciale. “L’ammiraglio José Rafael Ojeda Durán, Segretario della Marina, mi ha informato che una persona è morta a causa della caduta di una recinzione in un centro commerciale a Manzanillo, Colima”, ha scritto il presidente su Twitter, condividendo un video in cui parla al telefono spiegando l’accaduto.

Il presidente Obrador ha riferito anche che a Città del Messico “non ci sono danni gravi”, mentre a Coalcomán, epicentro del sisma, e nelle vicine zone dello stato di Michoacan “c’è solo segnalazione di danni materiali”. “Ho parlato con Claudia Sheinbaum, capo del governo, e a Città del Messico non ci sono danni gravi”, ha scritto il presidente su Twitter. In un alto messaggio, Lopez Obrador ha riferito di aver “parlato con il governatore di Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, e c’è solo una segnalazione di danni materiali a Coalcomán, dove si trovava l’epicentro, e nelle zone vicine”.