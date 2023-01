Messico: snorkeling nel Mar dei Caraibi e rafting nella jungla

Selina Isla Mujeres ha un vanto, anzi due: è il primo ostello in assoluto dell'America Latina e si trova in una delle isole più suggestive di tutto il Golfo del Messico. Lo si trova infatti sulla punta dell'omonima piccola isola dello Stato di Quintana Roo, a soli 15 minuti di traghetto da Cancun, e si affaccia direttamente sulle acque turchesi regalando l'emozione dello snorkeling e il brivido di una immersione in mezzo ai pesci del Mar dei Caraibi. Altra tappa da valutare per chi sale su un aereo con destinazione Messico è Puerto Escondido, sulla costa del Pacifico, dove i paladini dello smart working possono alloggiare in comodi tepee alla Selina che porta il nome della città dello Stato di Oaxaca. E se non avrà più il fascino degli anni '90, quando era considerata una delle mete turistiche più esclusive per il turismo internazionale, una puntata sulla leggendaria Playa Zicatela, un ritrovo per i surfisti di tutto il mondo, è sicuramente degna di attenzione, al pari delle vicine spiagge, più tranquille e più adatte al nuoto, di Carrizalillo e Puerto Angelito. Un'alternativa al mare è puntare sulle colline e la giungla della regione di Veracruz e sui tour adrenalinici che propone il Picocanoa Rodavento, un eco lodge ai margini di Jalcomulco dove trovare ospitalità per dedicarsi rafting, alla mountain bike, all'arrampicata, all'esplorazione di canyon, alla pesca e al volo sopra le cime degli alberi su una zipline,

