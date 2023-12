Messina, dal 1908 resistono ancora le baracche

I punti chiave I progetti

Per le baraccopoli di Messina sorte dopo il sisma del 1098 la buona notizia, messa nero su bianco nel decreto Milleproroghe, è che la politica promette il risanamento e la chiusura entro il prossimo anno. La notizia incredibile, che per anni è stata cancellata dall’attenzione, è che la bidonville sorta dopo il terremoto ospita ancora circa 1.700 famiglie.

Messina sorge in una zona ad altissima intensità sismica e il terremoto del 1908 ha avuto sulla città effetti distruttivi. Dopo il sisma parte della popolazione ha trovato rifugio nelle baracche, che sono sopravvissute alle prima e alla seconda guerra mondiale, alla rinascita post bellica dell’Italia, al boom economico e all’epoca del terziario avanzato.

Chi abita nelle baracche è sottoposto al controllo e al potere della criminalità che gestisce gli alloggi fatiscenti e anche l’impiego di manovalanza. Una situazione di povertà esplosiva, misurata da un indicatore: Fondazione Messina, realtà del Terzo settore impegnata nella ricostruzione del tessuto sociale ed economico siciliano, ha misurato, con uno studio epidemiologico, la vita media di chi vive nella bidonville: sette anni di meno rispetto a coloro che hanno le finestre di casa dall’altro lato della strada.

Per mettere fine alle baracche sono stati attivati alcuni progetti, prima sotto il segno di una legge regionale e ora nazionale. Tra il 2018 e il 2021/2022 - tramite un partenariato pubblico-privato , che ha visto protagonista tra gli altri il Comune, Fondazione Messina e Banca Etica - circa 650 persone dalle baracche sono andate a vivere in una casa vera e propria, senza più il patronage della criminalità. Una parte vive in alloggi assegnati dal Comune, che li ha acquisitati sul mercato. Una parte ha raggiunto il sogno di una casa di proprietà, attraverso un piccolo prestito, la valorizzazione del lavoro di restauro fatto negli immobili e attraverso un grant.

Oltre un secolo dopo il terremoto inizia il riscatto. Certo un’altra velocità rispetto a Udine, città capitale della Qualità della vita per il 2023, colpita dal terremoto del 1976. A Messina la ferita sociale ed economica promette ora di rimarginarsi del tutto. La prova, speriamo, al 31 dicembre 2024.