Messina Denaro, arrestata Laura Bonafede, la maestra “amica” del boss. Sotto indagine anche la figlia

Laura Bonafede, la maestra “amica” di Matteo Messina Denaro, è stata arrestata oggi dai carabinieri perché ritenuta una delle principali fiancheggiatrici del boss. È indagata per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena anche la figlia della Bonafede, Martina Gentile. La Procura aveva chiesto per la ragazza gli arresti domiciliari, ma il gip ha rigettato l’istanza per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza pur stigmatizzando i comportamenti della giovane, legata al capomafia da un forte rapporto di affetto. Il boss, Martina e la madre avrebbero condiviso anche periodi di convivenza durante la latitanza di Messina Denaro.

«La cura quasi maniacale del latitante nella annotazione di qualsiasi accadimento della sua vita, nella tenuta di diari e quaderni in cui trascriveva anche commenti, non può fare dubitare dell’esistenza di materiale di ben altra importanza sugli affari criminali di Messina Denaro custodito in altri covi non ancora individuati (e di cui, peraltro, v’è già traccia in alcune delle corrispondenze tra il latitante e Laura Bonafede che pure mostra di conoscerli)», scrive il gip Alfredo Montalto nella ordinanza di custodia cautelare che ha disposto il carcere per Laura Bonafede, figlia del boss di Campobello.

La spiegazione del gip

Le due donne sarebbero state in «totale adorazione» di Matteo Messina Denaro. Un legame che perpetua il rapporto stretto che la famiglia della donna ha sempre avuto con l’ex latitante e con suo padre don Ciccio Messina Denaro. «Tale adorazione non ha alcuna possibile spiegazione razionale e trova un senso solo nella totale adesione allo spirito, gli ideali ed i comportamenti di uno dei più feroci mafiosi conosciuti in territorio italiano», scrive il gip che ne ha disposto l’arresto utilizzando le valutazioni degli inquirenti.

L’adorazione delle due donne non è venuta meno neppure in seguito alle vicissitudini giudiziarie subite dai Bonafede e dai loro parenti proprio per i rapporti con i Messina Denaro. Salvatore Gentile, marito di Laura Bonafede e padre di Martina, sconta l’ergastolo per aver eseguito gli ordini «di un criminale assassino». Nonostante questo «la Bonafede - prosegue il giudice - non ha esitato a organizzare la sua vita per fornire assistenza proprio a colui che è di fatto il responsabile (o uno dei responsabili) della sua sofferenza».

Le lettere d’amore di Laura Bonafede a Messina Denaro

«Avevo pensato che avrei avuto un po’, anzi molto tempo per me e poter stare con te in modo ’rilassato’ e invece tutto il contrario». Così rimpiangendo di non poterlo incontrare scriveva, in una lettera scoperta dai carabinieri, e indirizzata a Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede. Era il dicembre del 2022 e a impedire gli incontri della donna col boss, hanno ricostruito gli inquirenti, era stata la malattia della figlia.