Messina Denaro non si collega al processo per le stragi di Capaci e via D’Amelio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il boss Matteo Messina Denaro avrebbe rinunciato a essere presente in videoconferenza, dal carcere de L’Aquila, con l’aula bunker di Caltanissetta a causa della sua prima seduta di chemioterapia a cui viene sottoposto in queste ore all’interno dell’istituto penitenziario. A quanto si apprende da fonti informate, sarebbe stata allestita un’apposita stanza non molto distante dalla sua cella dove Messina Denaro si sottopone alle cure. Al momento non c’è certezza, in virtù di questa necessità medica, su quali saranno le intenzioni del boss di Cosa Nostra in merito all’eventuale sua partecipazione alle prossime udienze del processo.

Sequestrata casa mamma di Andrea Bonafede

Intanto è stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede indagato per associazione mafiosa e favoreggiamento. La mamma del prestanome di Matteo Messina Denaro risulta intestataria di un appartamento all’angolo tra la via Marsala e la via Cusmano a Campobello di Mazara. La casa si trova al pian terreno ha due ingressi ma all’interno, secondo quanto si apprende, non ci viveva nessuno. Infatti la donna vive nella casa di Tre Fontane insieme a una delle sue figlie.

Loading...

Gip convalida arresto autista Messina Denaro

Il Gip Fabio Pilato ha convalidato l’arresto in flagranza di Giovanni Luppino, l’autista che ha accompagnato il boss Matteo Messina Denaro alla clinica Maddalena di Palermo il giorno dell’arresto del capomafia. Il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta di custodia cautelare in carcere. Luppino risponde di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso. Assistito dal suo legale Giuseppe Ferro, davanti al giudice si è difeso sostenendo di non sapere che l’uomo che stava accompagnando fosse Matteo Messina Denaro. Il commerciante di olive ha spiegato di averlo conosciuto qualche mese fa e che gli era stato presentato, con il nome di “Francesco”, come il cognato di Andrea Bonafede, il geometra al quale era intestata la falsa carta d’identità utilizzata dal super latitante. Luppino ha aggiunto di averlo accompagnato lunedì scorso per la prima volta a Palermo, dove il boss doveva sottoporsi a un ciclo di chemioterapia, perchè gli era stata chiesta questa cortesia proprio a causa delle sue condizioni di salute.



Nel bunker gioielli e pietre preziose

Gioielli, collane, bracciali e anche pietre preziose di dimensioni consistenti. È quanto sarebbe stato trovato all’interno del bunker scoperto nel secondo covo utilizzato da Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, durante il blitz degli uomini del Gico della Guardia di Finanza e quelli del Ros dei Carabinieri. Dovrà essere ora una perizia ad accertare l’autenticità e il valore dei gioielli e delle pietre trovate. Al momento non sarebbe invece stato trovato ancora nulla di scritto.