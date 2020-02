«Ostile e inaccettabile», il patto dei soci storici Ubi dice no all’offerta di Intesa

Quanto al fatto che la mossa non fosse concordata Messina ha sostenuto che non fosse stato possibile «fare l’operazione diversamente». Il manager aveva anche ribadito che ci sono «zero probabilità di aumentare il prezzo di offerta».



Alla domanda se in caso di fallimento dell'offerta d'acquisto Intesa abbia un piano B Messina ha replicato: «Continueremo col piano a realizzare i

nostri risultati. Sono comunque positivo su questa operazione». Il manager ha poi aggiunto che «Non ci sono discussioni con i singoli investitori».

«È impossibile per una banca come la nostra, che è una delle banche più forti in Europa, fare una transazione senza alcuna implicazione positiva da parte del Supervisore (la Bce ndr.)» ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo secondo cui l’operazione è anzi in linea con le aspettative della Bce che da tempo invoca un consolidamento del settore. «Secondo il mio punto di vista - ha dichiarato il manager - in Europa dobbiamo creare dei campioni che competano con i gruppi basati in Usa e Cina e la nostra è la prima mossa in Europa per creare un campione più forte ma, secondo me, altre operazioni seguiranno nei prossimi mesi».

Dell’affare ha parlato anche il presidente di Mediolanum Ennio Doris che si è espresso positivamente: «È sicuramente un'operazione auspicabile che fa molto bene ai due istituti e al mercato nel suo insieme» sottolineando che «genera fiducia perché non c'è la solita operazione di qualcuno che doveva essere salvato e arriva il cavaliere bianco, ma sono due aziende che andavano molto bene e che unendosi faranno meglio ancora in termini di crazione di valore per gli azionisti per tutti gli

stakeholder come vengono definiti, dipendenti e clienti quindi è

una bella operazione che il mercato sta premiando».