Messina: «L’Europa con la ripartenza può tornare protagonista E l’Italia avrà un ruolo»

«I finanziamenti europei e i piani di rilancio dell’economia per superare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria rappresentano per l’Europa una occasione unica: restare il terzo blocco al vertice della geopolitica internazionale insieme agli Stati Uniti e alla Cina. Se non andrà così, l’Unione europea sarà destinata ad avere un ruolo sempre più marginale. Il finale di partita sarebbe già scritto». Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha saputo guidare la banca ai vertici del sistema bancario europeo, permettendo al gruppo di essere un esempio di come passare dalle parole ai fatti raccogliendo l’invito della Banca centrale europea di andare verso acquisizioni e concentrazioni.

Ora la sfida è contribuire alla grande svolta necessaria, spiega, perché «l’emergenza causata dalla pandemia offre all’Europa l’occasione per tornare protagonista». Occorre essere consapevoli, aggiunge, che non ci sono alternative: «La posta in gioco è ritrovare lo slancio per essere un polo di dimensioni globali che tenga testa a Stati Uniti e Cina. In caso contrario prevarranno le logiche nazionali ma neppure i Paesi più forti, come Germania e Francia, ce la faranno a restare competitivi».

Quale ruolo avrà l’Italia?

Decisivo, in un senso o nell’altro: rappresentiamo uno snodo chiave nel determinare un effettivo successo del programma Next generation Eu. L’Italia ha tanto terreno da recuperare ma un futuro dell’Europa senza l’Italia, Paese fondatore, non è immaginabile.

Siamo in ritardo?

Negli anni tra il 2010 e il 2019 la crescita è stata deludente: la media annua è stata pari allo 0,4%. Gli altri sono cresciuti molto di più. La Germania, per esempio, ha avuto un tasso di crescita medio dell’1,8%. Se avessimo avuto il trend di crescita tedesco degli ultimi 10 anni oggi avremmo 130 miliardi di euro d’investimenti in più all’anno. E questo ha penalizzato crescita del prodotto interno lordo e occupazione. In più c’è un gap enorme da colmare dovuto alle mancate riforme, di cui si parla da troppo tempo ma con risultati insufficienti. Adesso, grazie al Next generation Eu, lo strumento dei finanziamenti europei per la ripresa, c’è una opportunità speciale da cogliere cancellando errori e ritardi.

È possibile farcela?

Non dobbiamo dubitarne. Le risorse disponibili sono ingenti: sette volte i fondi stanziati dal Piano Marshall (lanciato nel 1947 dagli americani per finanziare la ripresa dopo la seconda guerra mondiale e durato quattro anni, ndr). In più, per quanto riguarda l’Italia, abbiamo leve straordinarie da azionare: le risorse parcheggiate sui conti correnti delle imprese e delle famiglie che, se trasformate almeno parzialmente in investimenti e consumi, possono sommarsi ai finanziamenti europei, moltiplicandone l’impatto.