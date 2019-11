Messina: nazionalizzare Ilva - Moody’s: con Taranto rating ArcelorMittal a rischio Attesa per l’arrivo di Conte in Puglia di R.E.I.

Ex-Ilva, Patuanelli: Arcelor non in grado di rispettare impegni

Sempre più incandescente il fronte dell’acciaio a Taranto, dopo la decisione annunciata dal gruppo franco-indiano ArcelorMittal di abbandonare lo stabilimento siderurgico ex Ilva .

Conte a Taranto

Il premier Giuseppe Conte è atteso nel pomeriggio a Taranto, secondo quanto si apprende da fonti sindacali. Intanto, è sostanzialmente fallito lo sciopero di oggi dei lavoratori del siderurgico con una adesione al 27% secondo fonti sindacali, mentre si sono fermate le aziende dell’indotto.

Messina: nazionalizzare

Secondo il Ceo di IntesaSanpaolo, Carlo Messina, il Governo italiano deve cercare di «trovare un accordo» con ArcelorMittal sull'ex Ilva ma, se ciò non fosse possibile, dovrebbe procedere alla sua nazionalizzazione. «La mia aspettativa è che ci sia una negoziazione sull’Ilva ma se non fosse possibile trovare un accordo con Mittal il governo dovrebbe considerare una nazionalizzazione molto dura, anche contro l'Europa» ha detto il banchiere.

Sospese rate di prestiti e mutui

IntesaSanpaolo intanto sospende le rate dei mutui per gli operai ex Ilva. La banca, si legge in una nota, «per supportare i dipendenti della società ex Ilva, ha deciso di dare la possibilità a coloro che tra i lavoratori del gruppo e dei fornitori sono suoi clienti, di sospendere le rate di mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi, raccogliendo così la proposta della Fabi». La domanda di sospensione, viene specificato, andrà presentata dai dipendenti interessati presso la propria filiale IntesaSanpaolo, che provvederà a finalizzarla.

Allarme di Moody’s

Si infiamma anche il fronte finanziario. Moody's ha confermato oggi il rating di ArcelorMittal a Baa3 per il debito a lungo termine, ma ha anche sottolineato i rischi per il giudizio sul gruppo qualora non risolvesse il contratto con l'Ilva in maniera tempestiva come annunciato. Moody's intanto ha cambiato l'outlook da stabile a negativo.