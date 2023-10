Mestre: pullman precipita dalla strada sopraelevata, 21 morti e 18 feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un pullman con numerose persone a bordo è precipitato in serata da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, a Mestre, finendo sul sedime ferrioviario che scorre a fianco della strada. Drammatico il bilancio: almeno 21 morti, tra cui due bambini e 18 feriti, compresi quattro bambini. Il pullman, sottolinea il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha fatto un volo di 30 metri prima di schiantarsi.

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha detto ai microfoni di RaiNews intorno alle 22 di martedì: «La novità dell’ultima ora è che sembra trattarsi di un pullman di linea ma adibito al trasporto dei turisti a un campeggio. Sembra che ci fossero a bordo molti stranieri, anche dei bambini. Stanno estraendo gli ultimi corpi. Sembra che alcuni si siano salvati», ha aggiunto. Il numero delle persone coinvolte nella tragedia è stato fatto dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini: «Sono in contatto con la prefettura, con i Vigili del Fuoco il presidente della Regione Luca Zaia e ci sarebbero 21 decessi e 18 feriti»

A bordo del bus ci sarebbero stati anche un gruppo di cittadini ucraini e alcuni cittadini tedeschi; la circostanza è emersa dopo il rinvenimento di passaporti relativi alle due nazionalità. Secondo quanto si apprende, l’autista, 40 anni, era di nazionalità italiana e non è sopravvissuto. La presenza di cittadini ucraini è stata confermata dall’ambasciata di Kiev: «Sì, secondo le informazioni a noi disponibili sono stati trovati i documenti di cittadini ucraini», riferiscono fonti dell’ambasciata aggiungendo di non avere altre informazioni al momento. «Il bus è precipitato per 30 metri, e si è accartocciato su se stesso», ha detto il prefetto di Venezia, Michele di Bari, ai microfoni di RaiNews, poche decine di minuti dopo. «Stava trasportando dei turisti, si presume per la maggior parte persone straniere, da Venezia a Marghera. Era un bus di un’azienda privata che effettuava un esercizio atipico», ha aggiunto.

Cause: ipotesi malore dell’autista

Tra le prime ipotesi sulle cause dell’incidente c’è quella di un malore dell’autista. Parlando con i cronisti sul luogo del disastro, il comandante della Polizia municipale di Venezia, Marco Agostini, ha riferito che dai rilievi fatti non vi sono tracce di frenata sull’asfalto. Il pullman, un mezzo elettrico - ha spiegato - ha divelto il guard rail ed è finito nella scarpata, «incendiandosi nell’impatto al suolo». «Che vi sia stato un malore dell’autista è una ipotesi - ha detto Agostini - altre andranno verificate».

«E’ una tragedia dalle enormi proporzioni: il bilancio, provvisorio, parla di almeno 21 vittime». Tra i feriti ricoverati negli ospedali del Veneto molti sarebbero «in gravissime condizioni. Purtroppo l’incidente ha coinvolto anche alcuni minori. È stata immediatamente attivata l’intera rete del Suem 118 del Veneto. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano, Padova e Treviso. Sono state impiegate più di 20 ambulanze e sul posto è stato fatto convergere anche l’elisoccorso di Treviso. Le vittime ed i feriti sono di varie nazionalità, non solo italiani: sono ancora in corso le operazioni di estrazione e riconoscimento delle salme, ad opera dei Vigili del Fuoco, della Questura e dei sanitari, che ringrazio per i loro sforzi». Lo rende noto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Esprimo sin da ora il cordoglio dell’intera Regione Veneto a tutte le famiglie che in queste ore stanno vivendo un pesantissimo lutto o sono provate dalle condizioni dei loro cari feriti. Ho chiesto all’intera nostra sanità di mettere in campo ogni risorsa possibile per prestare il massimo dell’assistenza», termina Zaia.