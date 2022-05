Facebook, Meta aggiorna l’informativa sulla privacy. Ecco cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meta aggiorna la sua informativa sulla privacy con l’obiettivo «di rendere più chiare le pratiche in materia di dati», anche con l’ausilio di esempi pratici e video. In sostanza è una riprogettazione per renderla più comprensibile. Gli aggiornamenti, si legge nel sito, sono stati ispirati dai feedback di esperti di privacy, responsabili politici e delle persone che usano i nostri servizi. «Il nostro obiettivo per il futuro è aggiornare la nostra Informativa sulla privacy con maggiore frequenza, man mano che identificheremo le aree da migliorare». Nulla di rivoluzionario quindi ma è un segnale che il Gdpr, cioè la nostra normativa che regola la gestione di dati e i nuovi provvedimenti che stanno arrivando come il Digital Services Act e il Digital Markets Act stanno producendo effetti e gli Stati Uniti seguono l’Europa. Ma vediamo quali sono le novità.

Le novità in vigore dal 26 luglio

Scrive Meta: “Anche se il testo appare diverso Meta non raccoglie, usa o condivide i tuoi dati in modi nuovi in seguito a questo aggiornamento normativo”. La novità interessa Facebook, Instagram e Messenger, a partire da oggi 26 maggio gli utenti riceveranno delle notifiche che avvisano dell’aggiornamento in vigore dal 26 luglio. Ma nella sostanza sono due le cose che cambiano.

Più facile capire chi può vedere i post su Facebook

In questo caso l’aggiornamento, specifica Meta, non si applica a WhatsApp, Workplace, Free Basics, Messenger Kids né all’uso dei dispositivi Quest senza un account Facebook, perchè a loro volta “hanno le proprie informative sulla privacy”. In pratica diventa più semplice decidere chi può vedere i nostri post su Facebook. Adesso, quando selezioni un pubblico predefinito, la scelta si applica ai nuovi post che crei su Facebook e che condividi sul tuo diario, a meno che non selezioni un pubblico diverso per un post specifico. In precedenza, il tuo pubblico predefinito per i post corrispondeva al pubblico che avevi scelto più di recente. Perciò, se avevi appena creato un post visibile a tutti, lo sarebbero stati anche tutti i tuoi post successivi. Grazie a questa nuova impostazione, avrai la certezza di condividere i contenuti con le persone giuste della tua community.

La gestione delle inserzioni pubblicitarie

Sono stati introdotti anche nuovi modi per gestire le inserzioni che vedi. I controlli “Argomenti” delle inserzioni e “Categorie di interessi” sono raggruppati in un unico controllo cui è possibile accedere su Facebook e Instagram e che contiene un insieme più vasto di argomenti. In questo modo, le persone possono usare un solo controllo per impostare le preferenze relative agli argomenti delle inserzioni affinché riflettano le categorie di targetizzazione basata sugli interessi utilizzate dagli inserzionisti per raggiungerle e i contenuti che vedono in un’inserzione.