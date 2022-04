Meta batte le attese di profitti, ma delude sul fatturato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meta ha riportato il bilancio del primo trimestre dell'anno con profitti superiori al previsto ma un giro d’affari inferiore alle attese, che riflette la crescita più debole dal 2012 scossa da tensioni geopolitiche, concorrenza e giri di vite nella privacy dei consumatori. L’azienda ha riportato particolare debolezza nella seconda parte del trimestre, attribuita agli effetti della guerra in Ucraina. I profitti sono stati di 7,47 miliardi, in calo dai 9,5 miliardi dello stesso periodo del 2021 e però sufficienti a battere le anticipazioni ferma a 7,1 miliardi.

In termini di utili per azione sono stati 2,72 dollari per azione contro i 2,56 dollari ipotizzati. Il fatturato, dominato come sempre dalle entrate pubblicitarie, è allo stesso tempo salito del 7% a 27,91 contro 28,28 miliardi attesi. Ma ogni crescita del giro d’affari inferiore al 10,7% avrebbe rappresentato la crescita trimestrale più debole da quando la società è sbarcata a Wall Street dieci anni or sono.

Il titolo scatta del 13% a Wall Street

Gli utenti mensili attivi in media sono stati 2,94 miliardi di utenti, in rialzo del 3% nell’anno ma meno degli 2,97 miliardi. Gli utenti medi attivi quotidiani sono lievitati del 4% a 1,96 miliardi rispetto all’anno scorso, leggermente oltre gli 1,95 attesi. Meta ha previsto un fatturato da 28,30 miliardi per il secondo trimestre, alla soglia più bassa delle precedenti attese.

A Wall Street il titolo Meta, dopo aver perso oltre il 3% durante la seduta prima dell’annuncio dei conti, nel dopo mercato ha reagito ai numeri con un scatto in avanti, guadagnando ben il 13 per cento. Gli investitori temevano conti peggiori di quelli annunciati da parte di un gruppo che di recente ha spesso generato controversie e delusioni, spingendo il titolo in calo del 48% da inizio anno.

Stagione incerta per le grandi tech

Le trimestrali di Big Tech hanno finora dato esiti misti, con delusioni accompagnate alcune sorprese positive che in generale hanno mantenuto elevata la preoccupazione su performance e valutazioni elevate nel settore. Microsoft forte dei servizi cloud ha battuto le attese martedì sera e il titolo ha guadagnato il 5 per cento. Alphabet, in conteporanea, ha evidenziato frenate e le azioni hanno ceduto il 3,75 per cento. In precedenza Netflix aveva nettamente deluso, mostrando cali negli abbonati alla streaming e prevedendone di ancora più pronunciati, provocando ondate di vendita sul titolo.