Meta e Tik Tok pronte al ricorso contro il Digital Markets Act dell’Ue

Meta e Tik Tok unite contro le decisioni della Commissione europea. Quest’ultima aveva designato alcuni popolari prodotti online come servizi “core”, ossia i servizi principali della piattaforma, ai sensi del Digital Markets Act (Dma), il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali, che punta a per combattere le pratiche di mercato sleali e le distorsioni della concorrenza da parte delle Big Tech. I due gruppi di social media ora hanno annunciato ricorso alla Corte di Giustizia dell’Ue.

Il ricorso di Meta

Meta, proprietario di Facebook e Instagram, ha intenzione di portare avanti azioni legali contro le nuove norme dell’Unione Europea progettate per contrastare il dominio dei giganti digitali e rendere la concorrenza online più equa offrendo ai consumatori una scelta più ampia.

Il gruppo di Mark Zuckerberg aveva già commentato ieri la decisione della Commissione europea dichiarandosi in disaccordo con il blocco di 27 nazioni di includere Marketplace e Messenger come servizi gateway nelle nuove regole, aggiungendo che sta cercando «chiarimenti su specifici punti di legge». Meta non contesta l’idea di essere designato come gatekeeper, ma la società ritiene che la Commissione Europea, il braccio esecutivo dell’UE, abbia sbagliato a individuare specificamente Marketplace e Messenger come servizi principali della piattaforma.

Le rimostranze di Tik Tok

TikTok, invece, ha comunicato oggi in un post che è interessante essere classificato come “gatekeeper” online dal Digital Markets Act. Etichettare TikTok come un gatekeeper mina l’obiettivo del DMA di «proteggere i gatekeeper effettivi dai nuovi concorrenti come TikTok», ha affermato la società, aggiungendo che l’app di condivisione video è «probabilmente lo sfidante più capace» per i più grandi rivali dei social media.