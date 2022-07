Meta (Facebook) frena, primo calo ricavi della sua storia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meta chiude il secondo trimestre con il primo calo dei ricavi della sua storia. A pesare il contesto macroeconomico ma anche la crescente concorrenza di TikTok che sta penalizzando soprattutto Instagram.

I ricavi sono scesi dell’1% a 28,8 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti. In calo anche l’utile netto, sceso a 6,7 miliardi. Gli utenti giornalieri attivi però salgono e raggiungono quota 1,97 miliari. Per il terzo trimestre la società stima ricavi per 26-28,5 miliardi, meno delle previsioni del mercato.

Nel comunicare i risultati, Meta annuncia che Susan Li sarà il chief financial officer di Meta, mentre David Wehner sarà il chief strategy officer. Alle prese con la rivoluzione del metaverso lanciata da Mark Zuckerberg, Meta risente del calo delle spese pubblicitarie ma anche di una concorrenza sempre più aggressiva che la sta spingendo a rivedere le modalità di fruizione dei contenuti.

Il social intende infatti usare l’intelligenza artificiale per raccomandare i contenuti agli utenti di Facebook e Instagram invece di mostrare, come accade ora, solo i contenuti degli account che un utente segue. Per Instagram in vista ci sono più video e questo ha già sollevato molte polemiche, con un appello condiviso anche da Kylie Jenner e Kim Kardashian per ’Make Instagram Instagram Again’.