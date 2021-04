Estate 2021: metà degli italiani a caccia di case vacanza, bene Sardegna e Lecce meno l’estero

4' di lettura

Il settore del turismo è ko, città d’arte come Venezia contano un tracollo del 70% dellle prenotazioni ma, in attesa dei vaccini, il mercato potenziale del turismo resta vivace. Anzi, 1 italiano su 2 ha già fatto ricerche per una prenotazione, pianificato le vacanze estive o comunque si ripromette di farlo subito dopo Pasqua (51%). Lo sprint a partire per una vacanza estiva, tra quanti si sono affrettati a bloccare date e alloggi, arriva in genere dai giovani con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni (19%). E' quanto emerge da un sondaggio Airbnb, la piattaforma online specializzata negli affitti brevi.

Circa l’11% ha già prenotato

Ma oltre ai tanti italiani che hanno già la valigia in mano ve ne sono altri, l’11%, che hanno già prenotato un viaggio da fare appena l'emergenza sanitaria lo consentirà. Diversa la tendenza tra gli over 55 per i quali partire per una vacanza non è il primo pensiero, tra questi il 22% ha affermato di non essere al momento stimolato a viaggiare e il 61% di non pensare ancora all'estate. I viaggi estivi, tra giugno e agosto, si concentrano soprattutto in Italia e fra le destinazioni più ricercate al primo posto si colloca la località di Villasimius sulla costa meridionale della Sardegna, caratterizzata da spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, seguita a ruota da Gallipoli nella Puglia salentina in provincia di Lecce. La Sardegna è per così dire “regina” tra chi cerca una casa-vacanze con numerose destinazioni top: San Teodoro, Alghero, Costa Rei. La Puglia annovera anche Porto Cesareo sempre nel Salento. Tra le altre mete più desiderate figurano sempre località di mare quali San Vito Lo Capo nella costa nord-occidentale della Sicilia e la Toscana con due perle del grossetano: Castiglione della Pescaia e Follonica. A gran richiesta anche la riviera adriatica con Riccione.

Vacanza e smartworking

Ma quale soluzione per l'alloggio viene preferita dagli italiani? La ricerca di Airbnb mette in evidenza come la più “popolare” tra chi affitta case vacanze a contatto con la natura è la casa isolata, scelta condivisa dalle persone più mature in cerca di sicurezza, ma anche più inclini a regalarsi un po' di digital detox, ovvero pausa dal mondo digitale con il 29% del campione e il 32% delle donne coinvolte nel sondaggio. È da sottolineare anche la tendenza, già osservata l'estate scorsa, della ricerca di alloggi con alcune prerogative come il giardino e la piscina, che superano al momento le preferenze per gli appartamenti. Inoltre, fra le caratteristiche più richieste dell'alloggio da affittare c'è il Wi-fi (35%), aria condizionata (31%) e un servizio di ristorazione (26%). Tra le priorità di viaggio le considerazioni sulla sicurezza personale riguardano più di 6 connazionali su 10, di questi il 34% si preoccupa del distanziamento sociale e della pulizia, esigenza questa più marcata negli over 55. Non manca, infine, chi è attratto soprattutto dalla sostenibilità: il 30% degli intervistati pagherebbe fino al 10% in più per una sistemazione green, una propensione accentuata nel cosiddetto ‘popolo' di Greta (18-24 anni). Vacanza ma non solo. Un'altra tendenza riscontrata da Airbnb è quella che una persona su 2 (49%) sta considerando di unire la vacanza al lavoro da remoto. Una propensione è molto più forte nella fascia di età fra i 18 e i 24 anni mentre cala sensibilmente fra gli over 55. In più, rispetto all'offerta disponibile sulla piattaforma, l'80% degli host accetta già soggiorni superiori ai 30 giorni e il 50% degli annunci prevede una tariffa scontata sul lungo periodo, tra giugno e luglio, ovviamente non nelle destinazioni top. Al termine della pandemia comunque, il 40% vorrebbe continuare a lavorare da remoto almeno qualche giorno e il 31% vorrebbe completa autonomia rispetto a dove vivere e lavorare.

Più Sardegna e Lecce meno estero

La pandemia frena la voglia di viaggiare all’estero, al momento solo 1 italiano su 3 (35%) si sentirebbe sicuro ad affrontare una vacanza fuori dai confini nazionali. Anche in questo caso il sondaggio di Airbnb evidenzia come i giovani siano sotto sotto i più 'temerari', ben il 43% di loro si sentirebbe sicuro ad espatriare. Ma l’estero riprende quota nel 2021 rispetto al 2020. Fra le destinazioni più popolari quest'anno, ovvero quelle che hanno riscontrato una maggior crescita del numero di ricerche rispetto al 2020 nel periodo compreso dal 1° giugno al 31 agosto 2021, (su ricerche effettuate tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2021) ci sono alcune mete esotiche, anche molto lontane; segno di una ritrovata fiducia ad intraprendere viaggi di lungo raggio. Al top della classifica c'è l'isola di Bora-Bora, splendido paradiso marino della Polinesia francese nell'Oceano Pacifico del Sud. Ma c'è anche l'isola di Zanzibar nell'Oceano Indiano, di fronte alla costa orientale della Tanzania, al secondo posto e Portimao nell'Algarve portoghese. Tra gli altri luoghi di vacanze da sogno c'è anche Breckenridge, nota località sciistica del Colorado e, non possono mancare, i Caraibi con Santo Domingo.