Meta lancia gli abbonamenti a Facebook e Instagram per la verifica degli account

Meta, l’azienda proprietaria di Facebook e Instagram, lancerà un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di “verificare” la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter: lo ha annunciato l’ad della società, Mark Zuckerberg. Per 11,99 dollari al mese - 14,99 se acquistato tramite l’app iOS - Meta Verified permetterà agli utenti di “autenticare il proprio account con un documento, avere una spunta blu, avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all’assistenza” ha detto Zuckerberg, precisando che il servizio sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni e che non ci sarà nessun cambiamento per chi ha già un account verificato su Facebook o Instagram. Meta Verified debutta questa settimana in Australia e Nuova Zelanda.

Sembra quindi tramontata la massima: “Facebook è gratis e lo sarà sempre”, recitata sulla homepage di quello che, per molto tempo, è stato il principale social network al mondo.

L’annuncio di Meta arriva dopo le difficoltà economiche che l’azienda della Silicon Valley si è trovata ad affrontare nell’ultimo periodo. A novembre avevano perso il posto 11 mila impiegati, il 13% del totale: il più grande licenziamento della storia della compagnia.

Forse a Zuckerberg andrà meglio che a Musk che inizialmente aveva dovuto ritirare l’idea dopo che un’ondata di account falsi avevano spaventato gli inserzionisti e messo in dubbio il futuro del sito. L’ad di Twitter l’aveva poi rilanciata in sordina a dicembre. Le polemiche erano state molte.