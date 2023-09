Meta lancia chatbot Ai per i social, il visore Quest 3 e i nuovi Ray-Ban smart

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meta sta lanciando chatbot personali basati sull’intelligenza artificiale per Instagram, Facebook e WhatsApp e sta dando agli sviluppatori la possibilità di creare le proprie versioni di assistenti Ai. Motivo: il gigante tecnologico statunitense cerca di aumentare il coinvolgimento sulle proprie piattaforme. In occasione della conferenza per gli sviluppatori «Connect» di mercoledì, Meta ha presentato un assistente Ai che sarà in grado di cercare le risposte alle domande degli utenti grazie a una partnership con Bing di Microsoft, oltre a generare immagini AI.

Gli utenti delle piattaforme di Meta potranno inoltre interagire con 28 chatbot che assumono i panni di personaggi famosi che hanno accettato di utilizzare la loro voce e le loro sembianze per questa funzione. Il cuoco Roy Choi dà voce a uno chef di nome Max che sarà in grado di generare ricette a partire da un elenco di ingredienti inseriti nel sistema, mentre un Dungeon Master interpretato dal rapper statunitense Snoop Dogg vi guiderà in un’avventura basata sul testo.

Meta ha dichiarato che l’assistente Ai sarà lanciato negli Stati Uniti in modalità beta a partire da mercoledì, ma che sono in arrivo molte altre novità nelle prossime settimane per una serie di ambiti che vanno dal gaming alla filosofia alla moda. Il ceo Mark Zuckerberg ha dichiarato durante la conferenza: «Non si tratta solo di rispondere alle domande. Si tratta di intrattenere e aiutare le persone a fare cose per connetterle con le persone intorno a loro».

Tra le altre novità presentate dal colosso di Menlo Park, un visore di realtà mista per il grande pubblico, i primi Ray-Ban con l’intelligenza artificiale. «Siamo molto orgogliosi di introdurre Quest 3, il visore più potente che abbiamo mai prodotto. Un game changer», annuncia l’amministratore delegato di Meta. Il nuovo dispositivo sarà disponibile dal 10 ottobre, anche se i preordini sono già aperti, a un prezzo di partenza di 549,99 euro. Un prezzo quindi decisamente più accessibile dei visori di Apple, con i quali l’ultimo nato in casa Meta e’ in diretta competizione. Quest 3 è infatti - spiega la società - è il primo visore di realtà mista al mondo pensato per il grande pubblico».

Pesentati anche i nuovi Ray-Ban smart in collaborazione con EssilorLuxottica, i primi con l’intelligenza artificiale e la possibilità di live streaming a mani completamente libere. «La nuova collezione è unica nel suo genere, con funzioni che non sono mai state integrate prima d’ora in un paio di occhiali», afferma Rocco Basilico, il chief wearables officer di EssilorLuxottiva. L’annuncio dei nuovi occhiali smart di Zuckerberg è accompagnato da un video che mostra i nuovi Ray-Ban in azione con il pilota di Formula Charles LeClerc che li indossa per una prova.