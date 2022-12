Meta pagherà 725 milioni di dollari per risolvere la causa Cambridge Analytica

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Meta Platforms Inc, proprietaria di Facebook, ha accettato di pagare 725 milioni di dollari per risolvere la causa collettiva che accusa il gigante dei social media di aver permesso a terzi, tra cui Cambridge Analytica, di accedere alle informazioni personali degli utenti.

L’accordo proposto, reso noto in un documento del tribunale nella tarda serata di giovedì, risolverebbe un’annosa causa intentata in seguito alle rivelazioni del 2018 secondo cui Facebook avrebbe permesso alla società di consulenza politica britannica Cambridge Analytica di accedere ai dati di ben 87 milioni di utenti.