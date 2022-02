Meta, Peter Thiel lascia il cda per sostenere Trump alle elezioni mid-term

Ascolta la versione audio dell'articolo

Peter Thiel, uno dei volti più noti della Silicon Valley e co-fondatore di Paypal, si appresta a lasciare il consiglio di amministrazione di Meta, nel quale siede dal 2005, dopo l’assemblea annuale di maggio. Lo annuncia la stessa Meta. Secondo indiscrezioni, il miliardario della Silicon Valley intende concentrarsi sulle elezioni di metà mandato che ritiene cruciali per cambiare la direzione del paese. Thiel intende sostenere i candidati che stanno dalla parte dell’agenda dell’ex presidente Donald Trump, che ha appoggiato nel 2016. Thiel è uno dei maggiori finanziatori del partito repubblicano e la sua uscita dal consiglio di amministrazione si traduce per Meta nella perdita della voce più conservatrice nel board. «Ritiene che il partito repubblicano possa portare avanti l’agenda di Trump e vuole fare il possibile. Si concentrerà nel sostenere Blake Masters, JD Vance e altri per sostenere l’agenda Trump», riferiscono fonti repubblicane ai media americani.

Thiel è stato il primo investitore esterno di Facebook: nell’agosto 2004 acquistò una quota nel social media per 500mila dollari. Una partecipazione che gli è valsa milioni di dollari di guadagno negli anni. «Peter è stato un componente di valore del consiglio di amministrazione e gli sono profondamente grato per tutto quello che ha fatto per la società, dal credere in noi quando pochi altri lo facevano all’insegnarmi molte lezioni di business, economia e del mondo», afferma Mark Zuckerberg in una nota. «È stato un privilegio lavorare con uno dei più grandi investitori dei nostri tempi. Il suo talento aiuterà Meta e guiderà la società in una nuova era», mette in evidenza. L’uscita del miliardario coincide con l’aumento della pressione su Meta su diversi fronti. Considerato una delle più importanti voci conservatrici nell’industria hi tech, Thiel ha avuto un ruolo di primo piano nel consiglio di amministrazione di Meta. Nel 2016 è stato il maggiore alleato di Trump nella Silicon Valley, contribuendo alla sua campagna.