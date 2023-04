Meta batte le stime su ricavi e utili, vola il titolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Meta chiude il primo trimestre con ricavi per 28,65 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 27,67 miliardi. L’utile per azione è risultato pari a 2,20 dollari.

Meta Platforms ha previsto per il secondo trimestre un fatturato superiore alle aspettative del mercato.Secondo i dati di Refinitiv, la società prevede un fatturato per il trimestre in corso compreso tra 29,5 e 32 miliardi di dollari, rispetto alle stime degli analisti di 29,53 miliardi di dollari. Le stime migliori del previsto fanno volare il titolo Meta al Nasdaq nelle contrattazioni after-hours, con rialzi superiori al 10 per cento.



Loading...

i conti di Meta giungono 24 ore dopo quelli di Alphabet e Microsoft, che hanno riportato risultati trimestrali migliori delle attese e capaci di offrire prove di resistenza alle crisi dell'hi-tech. Ma la loro performance risente dell'indebolimento dell'economia, che danneggia le entrate pubblicitarie dell'una e i servizi clould e i software dell'altra.