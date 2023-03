Meta taglierà altri 10mila posti di lavoro. E il titolo guadagna +6,15% a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meta Platforms ha annunciato che taglierà altri 10.000 posti di lavoro e chiuderà circa 5.000 ruoli aggiuntivi aperti non ancora assunti, nell'ambito di un piano votato a un “anno nel nome dell'efficienza”, come l'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha recentemente definito il 2023. È stato proprio Zuckerberg ad annunciare i tagli, con un post sul blog di Meta. La holding a cui fanno capo Facebook, WhatsApp e Instagram aveva già tagliato oltre 11.000 posti di lavoro a novembre, pari a circa il 13% della sua forza lavoro totale.

I nuovi licenziamenti erano stati annunciati nei giorni scorsi e alcune persone che hanno scelto di non essere citate avevano dichiarato che l’operazione è guidata da obiettivi finanziari ed è separata dall'”appiattimento”.

Il titolo guadagna in Borsa

Dopo l’annuncio Il titolo di Meta Platforms guadagna il 6,15% nei primi minuti di scambi a Wall Street ed è tra i migliori sullo S&P 500, l'unico a non far parte dei settori finanziario e bancario, che rimbalzano oggi dopo i crolli e la paura di ieri. Dall'inizio dell'anno, il titolo di Meta guadagna quasi il 60% e ha ormai recuperato le perdite accumulate nell'ultimo anno.

Il discorso di Zuckerberg

«Meta sta costruendo il futuro della connessione umana e oggi voglio condividere alcuni aggiornamenti sul nostro anno dell'efficienza che ci aiuteranno a farlo. Gli obiettivi di questo lavoro sono: renderci un'azienda tecnologica migliore e migliorare le nostre prestazioni finanziarie in un ambiente difficile in modo da poter eseguire la nostra visione a lungo termine», premette Zuckerberg nell’annuncio fatto al personale. «Il nostro lavoro di efficienza ha diversi flussi di lavoro paralleli per migliorare l'efficienza organizzativa, aumentare drasticamente la produttività e gli strumenti degli sviluppatori, ottimizzare il lavoro distribuito, i processi non necessari di garbage collect e altro ancora», spiega, sottolineando che la sua «speranza è di apportare questi cambiamenti organizzativi il prima possibile nel corso dell'anno in modo da poter superare questo periodo di incertezza e concentrarci sul lavoro critico che ci aspetta».

«Nei prossimi due mesi, i leader delle organizzazioni - dice Zuckerberg - annunceranno piani di ristrutturazione incentrati sull'appiattimento delle nostre organizzazioni, sulla cancellazione dei progetti con priorità inferiore e sulla riduzione dei nostri tassi di assunzione. Con meno assunzioni, ho preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente le dimensioni del nostro team di reclutamento. Domani faremo sapere ai membri del team di reclutamento se sono interessati. Prevediamo di annunciare ristrutturazioni e licenziamenti nei nostri gruppi tecnologici alla fine di aprile, e poi nei nostri gruppi aziendali a fine maggio. In un numero limitato di casi, potrebbe essere necessario fino alla fine dell'anno per completare queste modifiche. Anche le nostre tempistiche per i team internazionali saranno diverse e i leader locali seguiranno con maggiori dettagli». Per Zuckerberg, la riduzione degli organici «sarà dura e non c'è modo di aggirarla. Significherà dire addio a colleghi talentuosi e appassionati che hanno fatto parte del nostro successo. Si sono dedicati alla nostra missione e sono personalmente grato per tutti i loro sforzi. Sosterremo le persone nello stesso modo in cui abbiamo fatto prima e tratteremo tutti con la gratitudine che meritano».