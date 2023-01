Meta, Trump riammesso dopo due anni su Facebook e Instagram

I punti chiave Sanzioni «maggiori» in caso di nuove infrazioni

Meta reintegra Donald Trump dopo due anni di sospensione. Gli account Facebook e Instagram dell’ex presidente torneranno operativi fra qualche settimana: erano stati messi sotto sigillo nel gennaio 2021 dopo gli assalti a Capitol Hill. «In via generale non vogliamo intralciare il dibattito sulle nostre piattaforme, soprattutto in un contesto di elezioni democratiche. Il pubblico deve essere in grado di ascoltare quello che i politici hanno da dire - il bello, il brutto e il cattivo - in modo da poter effettuare scelte informate ai seggi», afferma Nick Clegg, il presidente dei global affairs di Meta. Il divieto «è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica», tuona Trump su Truth dopo l’annuncio, aggiungendo che la società di Zuckerberg ha «perso miliardi di dollari di valore da quando il vostro presidente preferito, io, è stato defenestrato».

È lo stesso Clegg a sottolineare, però, che «non vuol dire che non vi sono limiti a quello che si può dire sulla nostra piattaforma». Anzi: Trump, «alla luce delle sue violazioni, si trova a dover fare i conti con sanzioni maggiori» in caso di offese ripetute. Se dovesse postare ulteriori contenuti in violazione alle regole vigenti, questi «saranno rimossi e lui sarà sospeso per un periodo fra il mese e i due anni, a seconda della gravità della violazione», mette in evidenza Clegg. Meta aveva sospeso Trump spiegando che i suoi post incitavano alla violenza. E la sua decisione era stata seguita anche da altri social, quali YouTube e Twitter. La sospensione dell’ex presidente venne aspramente criticata, con Facebook accusata di censurare Trump. Non è chiaro ora se, con la rimozione della sospensione, l’ex presidente tornerà sulle piattaforme Meta. Su Twitter che lo ha reintegrato non è tornato, preferendo restare sulla sua Truth. Ma l’avvicinarsi delle elezioni del 2024, per le quali si è candidato, potrebbe tentarlo e farlo tornare sui social maggiori per una maggiore visibilità in campagna elettorale.